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慈父慈母為迎接孖胎出世　斥千萬「換大屋」　再花近百萬裝修

股樓投資 18:38 2020/11/20

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為陪子女海外升學，有父母低市價賣樓，有趣的是，接貨的同是慈父慈母，他們為了迎接即將出世的孖胎，花逾千萬元「換大屋」。 

美聯鍾家豪說，荃灣朗逸峰3座高層B室，實用面積966平方呎，原業主計劃移民海外，月前開價1,300萬元，連車位放售，終減價100萬元，以1,200萬元連車位易手，實用呎價12,422元。據了解，新買家居於同區屋苑，因一對子女將於明年初出生，為了他們著想，決定換購大單位，並計劃花近百萬元翻新全屋。 

值得留意的是，上址連車位的銀行估價約1,350萬元。換言之，今次成交價較估價低約一成。資料顯示，原業主於2009年4月，以508萬元連車位購入上述單位，現帳面賺692萬元，物業期內升值1.3倍。據了解，原業主賣樓後，會移民海外，陪女兒升讀大學。

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撰文 : 黃卓賢

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