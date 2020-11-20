【新股IPO】遠洋服務、泡泡瑪特及和鉑醫藥傳已成功闖關　料短期啟動招股

新股陸續來，消息指再有3隻新股遠洋服務、泡泡瑪特及和鉑醫藥已於周四成功通過上市聆訊，並計劃在下周一（23日）啟動上市前路演。

遠洋服務是由遠洋集團（03377）分拆上市，主要從事提供物業管理服務、非業主增值服務及社區增值服務；計劃集資約3億美元（約23.3億港元），聯席保薦人為花旗及中金。

德琪醫藥6996今日掛牌 收巿微升1.1% 每手帳面賺100元，想知詳情請按：【下一頁】

截至今年6月30日，遠洋服務的總合約建築面積達61.9百萬平方米，遍及中國24個省、直轄市及自治區的54個城市。截至今年上半年，純利按年26.1%至1.54億元人民幣；收入按年增6.6%至9.03億元人民幣。

▲ 遠洋服務計劃集資約3億美元

內地潮流玩具公司泡泡瑪特（Pop Mart）早於今年6月遞交上市申請，計劃集資2至3億美元（最多23.4億元）；聯席保薦人為摩根士丹利、中信里昂證券。泡泡瑪特成立於2010年，主要銷售潮流玩具、電子及美妝產品，並自行設計「盲盒」玩具。公司目前在全國營運逾100家綫下門店及超過800家機械人商店。

▲ 泡泡瑪特（Pop Mart）計劃集資2至3億美元

和鉑醫藥為臨床階段生物製藥公司，從事研究及開發免疫與腫瘤疾病領域的新型及高度差異化抗體療法。計劃集資2億至3億美元（約15.5億至23.25億港元），聯席保薦人為摩根士丹利、美銀、及中信里昂。

恒大物業下周一開始招股 集資20億至30億美元，想知詳情請按：【下一頁】

截至今年上半年，和鉑醫藥虧損錄4831萬元人民幣，去年同期虧損錄3752萬元人民幣；上半年收入由55.6萬元增至6070萬元人民幣。集團預期，今年年底2淨虧損增加，主要因為公司繼續臨床開發候選藥物（尤其是核心項目）將繼續產生重大開支。

▲ 和鉑醫藥計劃集資2億至3億美元

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正