【俄羅斯疫情】普京開會頻咳嗽 官方稱「他身體很好」

新冠肺炎疫情全球大流行,俄羅斯的新冠肺炎確診數字突破200萬。俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)參與視像會議時不時咳嗽,引起外界關注普京的健康。俄羅斯克里姆林宮否認普京患病,強調普京的身體絕對沒有問題(absolutely fine)。

普京周三(18日)以視像形式與俄羅斯政府官員開會,期間不時用手掩住口咳嗽。普京數次作出清喉嚨的舉動後,更說了句「不好意思」(Excuse me),然後繼續會議。

會議片段

克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)否認普京出現健康問題,更表示:

總統已經道歉,並在幾乎無間斷的情況下繼續會議。

(The president apologized and continued the meeting almost without pausing.)