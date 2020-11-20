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【俄羅斯疫情】普京開會頻咳嗽 官方稱「他身體很好」

環球社會熱點 18:34 2020/11/20

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俄羅斯總統普京開視像會議時不時咳嗽，引起外界關注普京的健康。

新冠肺炎疫情全球大流行，俄羅斯的新冠肺炎確診數字突破200萬。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）參與視像會議時不時咳嗽，引起外界關注普京的健康。俄羅斯克里姆林宮否認普京患病，強調普京的身體絕對沒有問題（absolutely fine）。

【美國疫情】死亡破25萬宗 美疾控籲感恩節勿外遊 【下一頁】

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普京周三（18日）以視像形式與俄羅斯政府官員開會，期間不時用手掩住口咳嗽。普京數次作出清喉嚨的舉動後，更說了句「不好意思」（Excuse me），然後繼續會議。

會議片段

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）否認普京出現健康問題，更表示：

總統已經道歉，並在幾乎無間斷的情況下繼續會議。

（The president apologized and continued the meeting almost without pausing.）

但俄羅斯政府其後將會議片段剪輯，刪去普京於會上咳嗽的片段。

英媒：普京據報現柏金遜徵狀手腳顫抖 明年初辭職 【下一頁】

俄羅斯的新冠肺炎確診數字，於周四（19日）突破200萬。俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）及克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov），在今年5月均確診。

英國《太陽報》本月初報道，普京懷疑出現柏金遜病徵，報道指普京因健康因素將於明年初辭職。但克里姆林宮早前已否認上述傳聞。

責任編輯：鄭錦玲

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