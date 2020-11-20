【新冠肺炎】新增26宗確診9宗源頭不明　有逾40宗初步確診

香港疫情急速惡化，今日新增26宗確診個案，21宗屬本地感染，涉及跳舞群組及staycation群組，有9宗感染源頭不明個案，是近3個月以來，單日最多確診個案。另有逾40宗初步確診個案。

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衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，現時的患者是甚麼人都有，單是今日已有11宗無症狀確診個案，相信傳播已深入各階層及社區，呼籲市民謹慎，取消不必要的活動直至疫情緩和。

9宗源頭不明個案：

73歲男士：居屯門山景邨景安樓，其一名37歲同住男家人同樣確診，為特殊學習需要人士，兩人因同時有病徵故一起求醫 27歲男士：居何文田邨適文樓，於元朗鐵路站南面一個地盤任紮鐵工人。一名24歲女姓緊密接觸者同告確診 61歲女士：住沙田河畔花園F座，於沙田翠華花園C座擔任保安，其73歲男家人亦確診 63歲男士：為日更的士司機，與家人同住將軍澳寶林邨寶泰樓，因發燒前往急症室求醫後確診 49歲男士：居住藍田麗港城17座，在新蒲崗泰景工業大廈上班，為專業人員，無特別高危因素 42歲女士：在九龍東皇冠假日酒店居住，為較早前日本來港探親人士，平時有與朋友食飯，無其他特別行蹤 59歲女士：11月14日發病，住北角半山寶馬山道寶馬山花園1座 64歲女士：11月17日發病，為家庭主婦 67歲女士：11月18日發病，為家庭主婦，住荃灣海壩新村，曾於11月16日到百樂會懷舊歌舞參加生日派對，當時涉百人聚集，各人有在場內跳社交舞；衞生防護中心將繼續追蹤個案接觸者，與其同枱的人士將需接受檢疫

有鑑疫情急速惡化，食物及衞生局局長陳肇始宣布，全港小一至小三學生由下周一（23日）起暫停面授課堂兩周至12月6日，幼稚園及幼兒中心暫停面授課堂亦會延長至12月6日。

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責任編輯：楊子瑩