【追夢路上】調酒師追夢10年終「戒酒」　望改變「不學無術」形象

▲ 調酒師張奈奈曾經亦是酒吧的常客，每晚只為追求酒精衝擊的快感，現時卻管理6間餐廳的所有飲品配搭。（陳靜儀攝）

說起飲酒，或許不少人會聯想到糜爛的夜生活。調酒師張奈奈曾經亦是酒吧的常客，每晚只為追求酒精衝擊的快感約10年前，他因為「貪玩」入行，今日變成專業的調酒師，更是M1餐飲集團的Bar Team經理，管理6間餐廳的所有飲品配搭。他最希望的是能以身作則，改寫他人對「酒」的印象。

【番薯經濟】日本番薯出口10年升10倍 番薯變甜品 港人功不可沒？

由只為賣醉 為何毅然戒酒？

談及現時最喜歡的酒，張奈奈淡然地道：「其實我已戒酒2年。」他解釋，他的體重曾高達230磅，故開始健身、戒酒。一般人大概難以想像一個已戒酒的調酒師是如何工作，他現時只會在工作時間，需要調酒「試味」時，才會淺嘗一兩口。與很多人一樣，張奈奈年輕時有不少夜生活，亦於當時接觸酒。

當時只求酒精、買醉，不理解何謂享受。

每晚在酒吧消遣，使他萌生入行的念頭本着「寓工作於娛樂」的想法，他當時未曾預想過，要成調酒師亦需要過五關斬六將。

▲ 張奈奈戒酒、努力健身、進修，皆因為他希望他人可以對酒吧工作者改觀。（陳靜儀攝）

靠熱誠堅持至今

剛開始到酒吧工作，無可避免地要捱過「新人時期」，專門負責下欄工作。張奈奈回想道：「很記得第一日上班便是清洗廚房隔油池。」因為愛酒而入行，到酒吧工作時，反而「滴酒不沾」，只可以偷偷地看着前輩調酒、抄筆記。過程艱苦，更甚的是，家人並不支持他的選擇。伴侶的家人亦對他有怨言，責怪他無出息。直到近年，情況才開始好轉。默默堅持多年，張奈奈靠的是熱誠及信念

我決定要做的事，不會因他人的冷言冷語而放棄。

海外進修 大開眼界

數年前，張奈奈有機會到蘇格蘭及日本參加有關氈酒及威士忌的課程，令他大開眼界。他分享在蘇格蘭兩星期課程的點滴，每朝6時便開始活動，「可以在比海洋公園更大的園區，直接採摘釀製威士忌的植物材料、試味、學習。」



他指出，以往大眾認為，讀不成書的人才會從事酒吧工作，但實際上作為調酒師，書本上的知識亦不可少。如製成雞尾酒亦有其規矩，必須要對酒類有基本知識，調酒師不能忽略酒的歷史，同時亦要追上潮流，跟上客人的口味變化。

以不同品牌的氈酒作基底，就算是相同分量，雞尾酒亦會有不同味道、感覺。

望改變既定形象

在酒吧業游走11年，張奈奈現時最希望可藉自身改變大眾對於調酒師、品酒師的印象。戒酒、努力健身、進修，皆因為他希望他人可以對酒吧工作者改觀，在酒吧上班不一定是不學無術、生活糜爛、捱壞身體，反之調酒師亦是一項專業。近年他更於品酒學校執起教鞭，希望其他對酒有興趣的人，同樣可以深入認識其文化及歷史，了解當中所蘊含的龐大知識。

【台灣水果】台銷港水果需求強勁 料全年銷售額達2500萬美元

【聖誕節】帝景酒店聖誕住宿連自助晚餐 低至788元起

記者：葉泳珊