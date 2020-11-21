【債務危機】華晨汽車宣布破產　下一間可能到……

▲ 華晨汽車集團債務違約後，周五(20日)正式宣布破產，再度令人關注內地企業債務問題。

華晨中國 （01114） 母公司華晨汽車集團債務違約後，華晨汽車周五（20日）正式宣布破產，再度令人關注內地企業債務問題。近期國有企業接連違約，引發市場巨震。哪間企業有機會步華晨汽車集團破產後塵？下文逐一盤點近期違約企業。

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華晨債務違約金額合共65億元

《新華社》報道，瀋陽市中級人民法院裁定受理債權人格致汽車對華晨汽車集團的重整申請，意味華晨集團正式進入破產重整程序。法院的裁定指，華晨集團存在資產不足以清償全部債務的情形，具備企業破產法規定的破產原因。但同時集團具有挽救的價值和可能，具有重整的必要性和可行性。

10月下旬，華晨集團發行的10億元（人民幣‧下同）私募債到期僅支付了利息，本金未能兌付，引發關注。華晨汽車周一（16日）發布公吿稱，華晨汽車已構成債務違約金額合共65億元，逾期利息金額合共1.44億元 。公告內容指，公司企業資金緊張，貸款批核仍未完成，目前無法償還債務。

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紫光集團

中芯國際 （00981） 主要股東、內地半導體企業紫光集團近期亦陷入債務危機，集團出現一筆13億元的境內債券違約。隨之引發連鎖反應，紫光系四隻在港上市美元債暫停交易



紫光集團旗下的紫光芯盛及紫光國際發公告指，由於提供擔保的紫光集團出現債券違約，各自發行的美元債今日中午開市前暫停交易，涉及兩家公司發行的存續期內債券共計4隻，總規模24.5億美元（約190億港元）。



內地傳媒指紫光債務總額達1500億元人民幣。

紫光集團債務違約【下一頁】

永城煤電

河南省國企永城煤電控股集團發行的10億元人民幣270天期的超短融「20永煤SCP003」，原應本月10日兌付本息，但因公司流動資金緊張，未能按期足額償付本息，共計10.32億元，在亳無預兆下突然違約。

在違約之前，中誠信國際對永城煤電的信用評級為「AAA」級，其後隨即被下調至「BB」級，永城煤電在違約前不到一個月（10月20日）才成功發行新債，故違約事件令市場大感錯愕。值得留意的是，在11月及12月，永城煤電還有5隻債券即將到期，總額共計50億元。

內房福晟集團

除了上述國企，民營內房福晟國際 （00627） 附屬公司福晟集團日前公布，未能支付公司債券利息及本金共約6.3億元。公告稱，公司應於11月19日支付「18福晟02」利息及本金，但截至目前尚未支付。 福晟集團稱，將積極籌措資金，爭取儘早完成支付。

據市場消息指，福晟國際持有的九龍灣企業廣場3期多層樓面，目前在市場以蝕讓價約10.3億元放售，較2017年購入價約13.3億元，帳面低3億元或22.6%。

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編輯：吳敏芳