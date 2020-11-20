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【港元定期存款】7銀行連削港元存息　無視虛銀3厘突擊

Hot Talk 18:50 2020/11/20

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銀行不停劈港元存息。

本周港元定期存款格價，雖然减息頻率已稍為放緩，全周共有7間大小銀行出手，較過去兩周分別有11行減息為少。值得注意的是，大行如渣打及恒生 （00011） 等，接連兩星期一減再減。專家指月結在即，焦點新股趕尾班車上市，料業界劈息潮將漸收斂，但同時欠缺誘因逆市掉頭加息，相信定存息普遍處於低位横行格局。

新股趕IPO尾班車  劈息潮料收斂

踏入11月中旬，本周降息潮由發鈔行帶頭，最矚目的是3間大行齊於本周一（16日）出手，包括工銀亞洲、渣打及恒生。另有4間中資行其後追趕降息快車道，包括信銀國際、建行亞洲及交銀香港，齊下調6個月或以下較短存息；南商更全面削減短中長息。東亞 （00023） 及集友則對不同存期加減不一。

專家指通縮閃現，無礙iBond價【下一頁】

總結全周，累計9行調整存息，但高息榜卻未見大執位，只是長息榜稍有變動，因南商狠削1年期0.15厘、至0.7厘，因而滑落三甲之列；相反，大眾財務力守0.75厘，故重返季軍（見表）。

    點擊圖片放大

近期頻頻減息的集友，剛於上周才兩連削，令1年期新息率跌穿0.9厘，罕現0.88厘的今年新低，惟低處未算低，本周再調低0.03厘，新報0.85厘。不過，鑑於其他銀行劈息絕不手軟，令這家中資行的冠絕全城寶座暫未受到挑戰。

至於半年期的「雙冠王」，續是大眾財務及虛擬銀行天星，齊報1.1厘。但上述長息跑輸iBond （04239） 兩厘的「墊底息」，更遠遠不及俗稱「長者iBond」的銀債，後者今年加息至3.5厘。

銀色債券12月開賣，銀行券商有何優惠？【下一頁】

iBond資金回籠　新股或再掀熱潮

星展香港經濟師謝家曦認為，本周初iBond凍資逾200億元資金回籠，拆息又持續創逾10年低位，令市面資金氾濫。況且，眼下乏巨無霸新股搶資，即使市傳內地「洗衣液一哥」藍月亮挾「中國P&G」的內需概念，獲得有「IPO金手指」之稱的高瓴資本加持，憧憬可挑戰「凍資王」農夫山泉 （09633） ，料再掀起新股熱潮。

連同排隊進場的其他IPO，如市傳下周四（26日）招股的京東健康、恒大物業、華潤萬象、以及藉盲盒為賣點的「潮物」玩具公司泡泡瑪特（Pop Mart）等，合共總集資料不足千億。相比起早前突煞停上市的螞蟻集團，曾鎖資1.3萬億元，史上集資王亦未足以令銀行掉頭加息，凸顯市場絕不水緊。

遠洋服務、泡泡瑪特料短期招股，詳見【下一頁】

瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰補充，各界亦聚焦下周三（25日）施政報告會否有新一輪紓困措施，望能提振經濟，變相令貸款市場漸恢復，高息吸存才有出路。

註︰各存息利率視乎銀行最終條款，大多涉及起存額以外的特定要求

記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

欄名 : 港元定期存款

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