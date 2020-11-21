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【科技一周回顧】傳三星Note系列手機將會退場　蘋果宣布App Store佣金降至15%

科技 12:00 2020/11/21

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一周過去，大家迎接周末的同時，亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時，亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1.【Samsung】Note系列將成絕響？　爆料消息指三星整合旗艦機策略

三星（Samsung）旗艦智能手機的推出周期，多年來維持在上半年推出S系列、下半年推出Note系列的日程。近日手機界消息傳出，這在明年可能有大變動，爆料達人的消息顯示，明年Note系列將會退場，未來可望推出的旗艦機為S系列與Z系列的摺機，兩系列共7種機型。

<<【摺疊手機】三星第三代摺疊機Galaxy Fold 3曝光　首度搭載屏下鏡頭技術

2.【蘋果App Store減佣金】蘋果支援年總收益不超過780萬中小企開發者　App Store佣金降至15% 2021年1月1日生效

蘋果(Apple)宣佈，推出App Store 小型企業及個人 開發者計劃(App Store Small Business Program)，將有條件地減少收費 app 和 app 內購買項目的佣金。劃將於2021年1月1日推出。2020年銷售收益不超過 100 萬美元(約780萬港元)的開發者將受惠，新計劃下可獲佣金減免，新佣金將由現時的30%下降至15%。

3.【安心出行】Android版本要求權限存疑　竟可查閱用家正使用哪些程式？　

港府推出的感染風險通知流動應用程式（App）「安心出行」今（16日）起開放下載。市民下載程式後，出入有關場所時掃描二維碼（QR code），便能將行蹤載入電話。惟市民一直對其私隱問題存疑，而Google Play Store權限部分更可看到，此App可以存取用家的相片、媒體、檔案以及儲存空間，引來外界關注。

<<【安心出行】感染風險通知App今起開放下載　一文看清如何使用

<<【安心出行】政府將推感染風險通知App　張建宗：資料不會備存到政府系統

4.蘋果電池門事件進行第二次和解　將再支付逾8億元

蘋果（Apple）早於2017年爆發「電池門」事件，其後該公司在本年3月份，與消費者達成協議，同意支付5億美元（約39億港元）達成和解。但最近事件又有新進展，近日Apple與美國34個州份進行第二次和解，或需要再支付1.13億美元（約8.76億港元）。

<<Beats聯乘日本品牌Ambush　推出夜光版PowerBeats耳機

<<iPhone有幾耐用？統計網站：蘋果iOS最高支援6年

責任編輯：李寶如

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