  • 23°C
香港時間 : 20201121日 (六) 11:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【聖誕節】50元買到甚麼聖誕禮物？ IKEA精選4大聖誕節實用禮物方案

商業 11:00 2020/11/21

分享：

距離聖誕節尚有1個月，相信不少人亦正在準備聖誕節禮物。IKEA亦為大眾準備不同聖誕禮物的方案，包括型格電子產品之選、$50交換禮物之選、百元增添暖意之選和居家下廚之選，希望大家更容易挑選最適合的聖誕禮物。

【聖誕優惠】ELEMENTS圓方聖誕購物禮遇　豪派5萬元獎賞

1. 型格電子產品之選
IKEA自家品牌ENEBY今季再乘勢推出多款產品，包括兩款全新顏色的藍牙喇叭面板，以及同系列便攜式喇叭。除此之外，IKEA與美國智能音響品牌SONOS推出的聯乘音響系列SYMFONISK亦是另一選擇。由即日起至12月13日，該系列產品更將以優惠價85折發售。

    點擊圖片放大
    +2

2. $50以下交換禮物之選
交換禮物相信是聖誕派對不少得的節目。$50的交換禮物金額不多不少，正好可以選購一些實用輕巧的小禮物，IKEA早前推出的大熱系列EFTERTRÄDA布袋，可以作日常外出之用。亦可為熱愛旅遊的朋友送上FÖRFINA旅行用品 10件或頸枕，為旅遊或staycation作好準備。

    點擊圖片放大
    +2

3. 百元增添暖意之選
只需100元，亦可以添置多款保暖之選，包括暖氈、咕𠱸、地氈等，將會是喜歡窩在家中的朋友的最佳禮物。

4. 居家下廚之選
若送禮對象是熱愛煮食，IKEA的廚房用具及用品一定十分適合。HEMLAGAD煮食用具6件套裝，包括多款鍋具，無論煎炒煮炸總有一款合用。KLOCKREN萬用蓋3件套裝和 IKEA 365+ 食物盒連蓋亦可把食物好好收藏留待下次享用。

【麥當勞】脆辣雞腿飽系列周一回歸　加推全新「地獄脆辣雞腿飽」配不倒翁勁辣醬

【聖誕節】帝景酒店聖誕住宿連自助晚餐　低至788元起

責任編輯：葉泳珊

相關文章

【聖誕優惠】ELEMENTS圓方聖誕購物禮遇　豪派5萬元獎賞
2020/11/20
【聖誕優惠】ELEMENTS圓方聖誕購物禮遇　豪派5萬元獎賞
【瑜伽及健身】大型戶外瑜伽活動「IRIS At The Grounds」 　Klook限時發售8折門票
2020/11/20
【瑜伽及健身】大型戶外瑜伽活動「IRIS At The Grounds」 　Klook限時發售8折門票
【第四波疫情】本地疫情再爆發　派對房間憂再次停業　恐打擊更嚴重
2020/11/20
【第四波疫情】本地疫情再爆發　派對房間憂再次停業　恐打擊更嚴重
【第四波疫情】美容業生意回復約6成　憂政府再「一刀切」損銷情及消費者信心
2020/11/20
【第四波疫情】美容業生意回復約6成　憂政府再「一刀切」損銷情及消費者信心
品牌 藍牙 家品 IKEA 喇叭 聖誕節

上一篇文章

【旅遊氣泡】港星兩地旅遊預訂銷售增加　Klook上最熱門項目是‧‧‧

下一篇文章

【追夢路上】一套漫畫曾掀起葡萄酒熱潮　調酒師如何緊貼酒界潮流？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【迪士尼】港人專享優惠　688元入迪士尼2次
【迪士尼】港人專享優惠　688元入迪士尼2次
【聖誕節】赤柱廣場辦聖誕海濱市集　11月20日起接受預約登記
【聖誕節】赤柱廣場辦聖誕海濱市集　11月20日起接受預約登記
【第四波疫情】第四波疫情爆發＋保就業計劃完結　中小企大嘆「雙重打擊」
【第四波疫情】第四波疫情爆發＋保就業計劃完結　中小企大嘆「雙重打擊」
【麥當勞】脆辣雞腿飽系列周一回歸　加推全新「地獄脆辣雞腿飽」配不倒翁勁辣醬
【麥當勞】脆辣雞腿飽系列周一回歸　加推全新「地獄脆辣雞腿飽」配不倒翁勁辣醬
【品牌有段故】Gap香港全線結業　速食時裝敵不過零售寒冬
【品牌有段故】Gap香港全線結業　速食時裝敵不過零售寒冬
【聖誕優惠】聖誕節多優惠 消息：Apple將於下月公布「聖誕驚喜」
【聖誕優惠】聖誕節多優惠 消息：Apple將於下月公布「聖誕驚喜」