【聖誕節】50元買到甚麼聖誕禮物？ IKEA精選4大聖誕節實用禮物方案

距離聖誕節尚有1個月，相信不少人亦正在準備聖誕節禮物。IKEA亦為大眾準備不同聖誕禮物的方案，包括型格電子產品之選、$50交換禮物之選、百元增添暖意之選和居家下廚之選，希望大家更容易挑選最適合的聖誕禮物。

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1. 型格電子產品之選

IKEA自家品牌ENEBY今季再乘勢推出多款產品，包括兩款全新顏色的藍牙喇叭面板，以及同系列便攜式喇叭。除此之外，IKEA與美國智能音響品牌SONOS推出的聯乘音響系列SYMFONISK亦是另一選擇。由即日起至12月13日，該系列產品更將以優惠價85折發售。

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2. $50以下交換禮物之選

交換禮物相信是聖誕派對不少得的節目。$50的交換禮物金額不多不少，正好可以選購一些實用輕巧的小禮物，IKEA早前推出的大熱系列EFTERTRÄDA布袋，可以作日常外出之用。亦可為熱愛旅遊的朋友送上FÖRFINA旅行用品 10件或頸枕，為旅遊或staycation作好準備。

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3. 百元增添暖意之選

只需100元，亦可以添置多款保暖之選，包括暖氈、咕𠱸、地氈等，將會是喜歡窩在家中的朋友的最佳禮物。

4. 居家下廚之選

若送禮對象是熱愛煮食，IKEA的廚房用具及用品一定十分適合。HEMLAGAD煮食用具6件套裝，包括多款鍋具，無論煎炒煮炸總有一款合用。KLOCKREN萬用蓋3件套裝和 IKEA 365+ 食物盒連蓋亦可把食物好好收藏留待下次享用。

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責任編輯：葉泳珊