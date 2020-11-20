  • 26°C
香港時間 : 20201120日 (五) 18:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【康希諾疫苗】康希諾生物：很多軍隊人員已接種　疫苗可存放於攝氏2至8度空間

股市 17:51 2020/11/20

分享：

康希諾生物董事長宇學峰表示，目前很多軍隊人員，尤其是維和人員都已經接種了康希諾疫苗。

全球疫情反覆，但疫苗消息頻傳捷報，輝瑞疫苗、Moderna疫苗均有好消息。康希諾生物 （06185） 聯合創始人、董事長兼首席執行官宇學峰在表示，康希諾疫苗在攝氏2至8度可以長期穩定，給使用者帶來了很大方便。

輝瑞疫苗第三期顯示95%有效性，詳見【下一頁】

宇學峰表示，目前很多軍隊人員，尤其是維和人員都已經接種了康希諾疫苗，還未發現任何一例感染的接種人員，包括在疫區、直接和當地民眾接觸的維和人員，「我們對產品的信心還是蠻大的，當然最後的結論要靠科學的數據來說明。」

目前康希諾疫苗正在俄羅斯、巴基斯坦、墨西哥等多國進行三期臨床試驗。宇學峰指，若每個中國人都打疫苗，一年可能需要的產量就是幾十億級，因有些人可能需要打兩針甚至三針，這是內地從未遇過的問題，而且需要很多資源投入，並不是一件簡單事情。

Moderna總裁指疫苗非萬能，詳見【下一頁】

輝瑞及BioNTech聯合研發的疫苗、Moderna疫苗均披露了疫苗有效率數據，但是在冷鏈儲存要求上都有嚴格的溫度限制，令業界對疫苗的遠距離運輸、分發、接種等環節感擔憂。

相關文章：【輝瑞疫苗】輝瑞BioNTech疫苗試驗效用率95%　最遲周五申緊急使用授權 稱最快可於聖誕節前交付疫苗 （第二版）

 

編輯：陳韻妍

香港股票 康希諾生物－B（06185） 疫情 中國 疫苗

上一篇文章

恒指升94點 第四波疫情來勢洶洶 港視阿信屋母企彈逾一成

下一篇文章

聯通10月移動用戶淨減15萬 4G客淨增213萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】阿里巴巴美股大升4%　B站績優狂升兩成　港股夜期升58點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴美股大升4%　B站績優狂升兩成　港股夜期升58點（不斷更新）
【小學停課】小一至小三停課14天、幼稚園停課延長至下月6日　陳肇始：若疫情惡化或全面停課
【小學停課】小一至小三停課14天、幼稚園停課延長至下月6日　陳肇始：若疫情惡化或全面停課
【iBond 2020】iBond未見頂高見103.55元、長揸定短炒？　4銀行退款優惠詳細睇（不斷更新）
【iBond 2020】iBond未見頂高見103.55元、長揸定短炒？　4銀行退款優惠詳細睇（不斷更新）
【再吹摩笛】大摩上調明年恒指目標至28700點　薦9隻港股具持續競爭優勢
【再吹摩笛】大摩上調明年恒指目標至28700點　薦9隻港股具持續競爭優勢
【新股IPO】京東健康最快下周招股　比阿里健康及平安好醫生更勁？
【新股IPO】京東健康最快下周招股　比阿里健康及平安好醫生更勁？
【新股IPO】德琪醫藥6996暗盤收市　一手帳面賺約600元
【新股IPO】德琪醫藥6996暗盤收市　一手帳面賺約600元