【康希諾疫苗】康希諾生物：很多軍隊人員已接種　疫苗可存放於攝氏2至8度空間

▲ 康希諾生物董事長宇學峰表示，目前很多軍隊人員，尤其是維和人員都已經接種了康希諾疫苗。

全球疫情反覆，但疫苗消息頻傳捷報，輝瑞疫苗、Moderna疫苗均有好消息。康希諾生物 （06185） 聯合創始人、董事長兼首席執行官宇學峰在表示，康希諾疫苗在攝氏2至8度可以長期穩定，給使用者帶來了很大方便。

輝瑞疫苗第三期顯示95%有效性，詳見【下一頁】

宇學峰表示，目前很多軍隊人員，尤其是維和人員都已經接種了康希諾疫苗，還未發現任何一例感染的接種人員，包括在疫區、直接和當地民眾接觸的維和人員，「我們對產品的信心還是蠻大的，當然最後的結論要靠科學的數據來說明。」

目前康希諾疫苗正在俄羅斯、巴基斯坦、墨西哥等多國進行三期臨床試驗。宇學峰指，若每個中國人都打疫苗，一年可能需要的產量就是幾十億級，因有些人可能需要打兩針甚至三針，這是內地從未遇過的問題，而且需要很多資源投入，並不是一件簡單事情。

Moderna總裁指疫苗非萬能，詳見【下一頁】

輝瑞及BioNTech聯合研發的疫苗、Moderna疫苗均披露了疫苗有效率數據，但是在冷鏈儲存要求上都有嚴格的溫度限制，令業界對疫苗的遠距離運輸、分發、接種等環節感擔憂。

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編輯：陳韻妍