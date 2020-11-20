【HKDisney】迪士尼新城堡明日起正式開幕 送1.5萬張港人限定門票

一眾迪士尼迷留意啦！經過3年改裝後，全新的「奇妙夢想城堡」明日(21日)起正式開幕，融入13位迪士尼公主及女王故事，成為香港迪士尼樂園的新地標，較舊「睡公主城堡」高逾一倍。



新城堡的選址不變，位於樂園中心；在進園後，市民已可站在「美國小鎮大街」遠看新城堡的全貌，沿著花園廣場兩旁的弧形斜路走進新城堡，內部分別設有禮賓庭閣，讓客人和公主拍照見面及觀賞雕像，亦有首飾珠寶店。

新城堡面貌：

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是次新城堡採用組裝合成技術，花費了3個月時間將50件不同大小的組件組而成，華特迪士尼幻想工程(亞洲)監製焦雅欣指新城堡的擴建投資金額已謹慎控制於預算之內，之所以採用組裝合成技術是因為不但縮短組裝時間和成本，且讓入場人士在這3個月的時間同步一起見證新城堡的落成。

華特迪士尼幻想工程(亞洲)創意發展總監韋愷禮(Kelly Willis)指，新城堡設計及色系配合了大嶼山周邊環境及景觀，未來或會以煙火、鐳射及不同效果等，配合全新日夜間的匯演，意味著闊別逾3年的晚間煙花表演或於不久將來再次上演。

此外，樂園在新城堡附近設立「奇妙夢想城堡故事展」，以多媒體形式介紹新城堡的設計概念及建築亮點等，同時亦展現新城堡的3D立體模型。

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為慶賀迪士尼樂園15周年，樂園推出1.5萬港人限定一日標準門票及150份酒店住宿一晚的抽獎活動。由明日(21日)起，市民需在官網報名登記，提供香港身分證便可參與，得獎名單將會12月9日於官網公布。

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撰文：潘曉豐

攝影：王嘉昌