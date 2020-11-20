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【疫情反彈】袁國勇 : 第四波疫情已開始 境外輸入籲加長檢疫期至21天

環球政經 18:11 2020/11/20

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政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今日(20日)向傳媒表示，第四波疫情似乎已經開始，今波疫情相信是由早前的尼泊爾輸入，跟第三波時一樣都是由外地輸入，反映邊境防疫存有漏洞。第三波疫情相信是由於當時對人境及過境船員免檢測，估計病毒由此進入社區。

有關疫情由尼泊爾傳入，早前港大公共衛生學院教授潘烈文和其團隊早前的分析發現「China Secret」酒吧、大埔及梅窩住宿度假群組的病毒株，跟來自尼泊爾並在酒店檢疫者的病毒基因相似。而據當局資料，9月有7名尼泊爾確診者抵港後自行前往入住尖沙咀及九龍城的酒店，期後均被確診。10月出現的酒吧感染群組，有確診者與尼泊爾確診者曾同住一間酒店。

袁國勇表示，要堵截漏洞，袁國勇提出兩個建議，一是延長檢疫期，強制檢疫者在酒店完成14日檢疫後，要多加7天家居檢疫。並考慮航班應否停飛疫情高風險地區。他又建議當局考慮要求有病徵人士作強制檢測。

 

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責任編輯：鄭靜珊

 

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