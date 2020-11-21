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【疫市營商】引入英國環保寵物消毒品牌　80後收養貓咪發現疫市商機

環球政經 14:03 2020/11/21

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八十後尹晧德（Alan）自少愛小動物，惟家人不許養，但因一次幫朋友收留流浪貓後，激發他的一顆「貓奴」心，索性開宿舍收留遭人遺棄的貓咪，更意外地讓他發現新商機。原本從事街頭推廣生意的他，疫市下公司生意「插水」，但因為貓宿舍讓他接觸不少「貓奴」，發現市場原來缺乏有機寵物消毒產品。他繼而跟英國著名有機寵物公司洽談，成為這個品牌的香港代理，為公司開拓新業務，在疫市下突圍。現時每月利潤3至4萬元，全撥入作貓宿舍開支。

【疫市營商】御藥堂前主席陳恩德再打人生「加時賽」 疫市下力拓寵物食品市場 (有片睇)【下一頁】

【疫市營商】綫上英文班搞朗誦比賽　疫市生意增逾七成【下一頁】

當日Alan（尹晧德）因幫忙朋友領養了兩隻貓，由於辦公室地方較大，有貓義工便詢問他可否幫忙暫托被遺棄的貓或流浪貓，後來收養數量愈來愈多，他索性在2017年成立了「街貓宿舍」。

2017年起從事街頭推廣生意的Alan，公司業務主要是傳單贈品、代辦郵政通函，自去年年底開始，因疫情關係，收入近乎零，但因為貓咪，讓他開拓了另一盤生意，今年2月起轉型賣貓糧等寵物用品，6月時更引入了在英國環保寵物用品品牌EcoSan消毒噴霧到香港市場，成為公司生意主綫，他說：「推廣公司這邊剛剛開始接了一些單子，但離疫情前的生意額還差得遠，現在主力打理網上的貓糧生意和EcoSan。」

疫情新商機 成獨家代理

Alan在疫情期間看到寵物市場商機。他見市面上可以選擇的消毒品牌很有限，加上疫情期間貨源嚴重不足，網上很多貓飼主表示甚至要使用漂白水消毒，Alan不忍，於是四出尋找替代品。

他早年在英國讀書時認識了當地廠商，於是主動聯絡對方並成功爭取EcoSan的香港代理權。EcoSan是採用較為新興的消毒方式，以次氯酸和生理鹽水作為主要成分，殺死細菌、病毒及真菌。EcoSan的次氯酸配方獨特，惟其較易氧化，接觸陽光及空氣後便會分解為水和鹽。經歐盟檢測報，該噴霧噴出的30秒後仍能做到99.999%的消毒功效，比坊間次氯酸產品的可靠性及穩定程度較高。」

由於產品沒有添加任何的化學物品，因此對人體和寵物完全無害，亦不會輕易導致過敏。生產EcoSan消毒噴霧的英國工廠，其產品更會被英國國家機構所採用，有絕對的安全及質量保證。不過香港人未必認識，要打入市場尚需時間，「即使EcoSan的消毒用品比消毒酒精更為見效，大眾卻未必了解這種消毒方法，他們寧願選擇熟悉的消毒產品，希望未來能改變消費者的這些既定印象。」Alan投資了40多萬，成為Eco San香港獨家代理，他希望1年內能回本。

 

（節錄自第681期 iMoney Foucs《見人見智》）

 

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撰文 : 梁翠麗

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