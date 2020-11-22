【文康斗數@iM網欄】實用小貼士 2021年辛丑年搶運攻略(一)

已經踏入農曆的十月，一年又過去，今年疫情下，很多朋友都期望新一年有好的開始。但師父之前都講過，2021年辛丑年也並不是好旺的一年，那我們應怎樣做才能搶運呢？來緊這段時間都會同大家講下2021年搶運的方法，也會教一些有用的「小貼士」讓大家在新一年「旺一旺」，記得把師父的「小貼士」袋穩了。

先教大家一個個人搶運法先，以前老人家好喜歡在年尾提後生要沖椂柚葉水，希望洗走一年的「衰氣」。其實，如果你本身好運的，不宜用椂柚葉水洗身，否則會把好運都洗走了。在個人搶運法上，我們有一個法門稱為「沖花水」。花木本身便有很強的靈氣，也有一些花木甚至有不同功效，所以我們平時如果已經好運，想保運，可以沖花水。先要選好七種顏色、七個品種的花，夾一夾自己的八字，看看自己喜歡甚麼顏色而去配合。例如：過年時買菊花(黃色)可以去病氣、百合(粉紅色)可以旺財、買康乃馨(黃、紅、白、粉)可以招人緣、牡丹(粉紅)可以招財，這樣便夠七種顏色了。在沖涼時可以浸浴更好，在沖涼時要加粗鹽，因為有助殺菌，把不好的氣先除去，再催旺自己的財、人緣、個人運。

但有一些禁忌要留意了，可能會影響到你的運種。例如：玫瑰、梅花、薔薇，有刺的花便不好用，因為人生已經多荊棘了，還要增加便不好了，所以要小心選取花卉。

除了花水外，原來我們都可以用「大桔水」去旺一旺自己。過年，很容易買到「桔」，只要準備一盤熱水，放一對桔，放粗鹽，便可以浸浴沖涼。

除了可以個人催運，也可以用花水「洗神枱、洗神像」讓神明更加有靈氣，不一定要用椂柚葉去抹，否則會抹去神明靈氣。

除了個人催運，原來家宅也可以催運。大家可以運用以下的風水法器，去助旺自己的屋內的「氣場」，可以買一對「大象」去吸財(對著窗枱、馬路，可以吸水)象鼻要向下代表「吸水」，而不是象鼻向上，否則會散財。如果家中門口是向著一個好的財位，可以買一對「貔貅」吸財氣，都可以化煞招吉。或者，一個人公司的門口向著一個三煞位、或者是向著一個事非位，那一年便會被人「篤背脊」篤到不得了，那又怎樣化呢？原來可以放一對銅的麒麟、或者玉的麒麟在門口，或者對著門口，那些「牛鬼蛇神」便會退避三舍了。但若是女性主管，就不宜用麒麟了，因為麒麟同時有尅白虎(女性)的特質，所以不吉反而有害。若女主管可以放一個石的玉壐(上面可以放獅子)加強自己的官氣，有助管理下屬。

我們下次會教大家過年的搶運攻略(二)，會教大家行桃花運、方位擺位等等。

作者_李文康簡介： 簡介：自幼便對玄學有濃厚興趣，因家學淵源拜在名師門下。當中精研八字、紫微斗數、占卜、掌面相。

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