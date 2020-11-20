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【每日焦點】Instagram起訴用戶盜竊資料偽造網站　報告：黑客利用AI加強網絡攻擊效能

科技 20:00 2020/11/20

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最近Instagram起訴土耳其用戶，指其擅自使用自動化工具，非法盜取帳戶內容。另外，有網絡安全研究報告指出，黑客正在開發AI系統來提升惡意程式效能。

Facebook（FB）旗下的社交媒體Instagram，最近向一名土耳其用戶Ensar Sahinturk發出起訴，指控其擅自使用自動化工具，非法盜取Instagram帳戶發布的內容，並偽造有關網站。據悉，Ensar Sahinturk盜取超過10萬個Instagram帳戶，並偷取用戶發布的個人資料、相片、影片、限時動態及地點位置等資料。

＜＜Instagram向用戶提出訴訟　指其非法盜竊資料偽造網站

另外，網絡攻擊的威脅持續攀升，網絡安全成為企業重要的一環。近年黑客組織正利用人工智能（AI）技術發動攻擊，以擴大破壞力。近日，歐洲刑警組織（ Europol ） 、聯合國區域犯罪與司法研究院（ UNICRI ） 及Trend Micro共同發佈研究報告。該報告指出，黑客正在開發一些AI系統來提升惡意程式成效，並干擾惡意程式防護與臉部辨識系統運作。

＜＜【網絡安全】黑客利用AI加強攻擊效能　報告揭示未來網絡攻擊趨勢

【更多科技新聞】

＜＜【電動車爭霸】General Motor硬撼Volkswagen　加碼270億美元投電動車開發

＜＜【摺疊手機】三星第三代摺疊機Galaxy Fold 3曝光　首度搭載屏下鏡頭技術

責任編輯：李寶如

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