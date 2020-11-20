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【第四波疫情】美容業生意回復約6成　憂政府再「一刀切」損銷情及消費者信心

商業 17:27 2020/11/20

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美容業表示，近月業界生意已逐漸回復，擔心政府會採取再一刀切措施，強調業界難承受再一次停業。

本港疫情反覆，政府正研究再次收緊社交距離限制。美容業表示，近月業界生意已逐漸回復，擔心政府會採取再一刀切措施，強調業界難承受再一次停業。

【新冠肺炎】第四波疫情爆發＋保就業計劃完結　中小企大嘆「雙重打擊」

香港美容業總會創會主席葉世雄指，美容業在過去一段時間的到店率已恢復8成，惟業界營運模式以預繳消費為主，故銷售仍然難一下子回復至正常水平，業界整體銷售至今回復6至7成。

對於第4波疫情或將來臨，他相信業界已有心理準備，一直有嚴格做好防疫措施，但強調仍擔心被勒令停業，期望政府可採取積極且具針對性的措施處理，勿再一刀切，「美容業已經傷了兩次，難承受再一次停業」。不過，停業除了會帶來直接的生意損失外，他也擔心會再次影響消費者信心，「始終美容業以預繳消費為主，消費者也會認擔心美容院復業無期，因而卻步購買套票」。

倘市況惡化，不少公司可能會裁員，不過葉指，不太擔心美容業會出現大規模裁員情況，因美容業屬勞動密雜行業，業界在疫情前已人手不足，故疫情間反而有利美容院更易招聘。至於倒閉情況方面，則仍抱觀望態度，「聖誕節是美容業旺季，倘該檔期間被勒令停業則影響深遠」。

【新冠肺炎】本地疫情再爆發　派對房間憂再次停業　恐打擊更嚴重

記者：蘇穎琪

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