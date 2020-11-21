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雷蛇推3款優惠套裝　支援員工添購在家工作設備

科技 10:00 2020/11/21

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雷蛇最近推出3款產品套裝，指定套裝可享有23%折扣優惠，以支援在家工作的員工添購工作設備。

新冠肺炎疫情下，大型企業相繼將在家工作變為恒常化的辦公模式，不少打工仔需要添置工作設備 。雷蛇最近推出3款產品套裝，指定套裝可享有23%折扣優惠。需要在家工作的員工，不妨考慮添置新的工作設備，以提升工作效率。

近日，雷蛇推出3款新產品套裝優惠，高端表現套裝（Peak Performance Bundle）售價為4,219元。套裝包括Huntsman Elite 光學機械鍵盤 、Viper Ultimate 滑鼠及Nari Ultimate 耳機。

<<【雙11】雷蛇銷情亮眼　產品交易額突破5000萬人民幣

<<【電競產品】雷蛇推出電競椅　Razer Iskur定價499美元

另一款終極無線套裝（Ultimate Wireless Bundle），售價為3,799元，包含BlackWidow V3 Pro青軸機械鍵盤、DeathAdder V2 Pro 滑鼠，以及BlackShark V2 Pro 耳機。

而戰鬥套裝（Competitive Bundle）價格為879元，內含Razer Viper 滑鼠以及Razer Firefly V2 硬面連Chroma燈光滑鼠墊。有興趣的消費者，現時可到雷蛇官網，以及其位於銅鑼灣的實體店購買產品。

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