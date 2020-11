【輝瑞疫苗】與Moderna齊報喜 歐盟最快12月批

新冠肺炎疫情大流行,輝瑞疫苗及Moderna疫苗相繼報喜,效用率分別達95%及94.5%,外界憧憬輝瑞疫苗及Moderna疫苗早日面世。歐盟委員會主席馮德萊恩表示,歐盟最快可能於12月下半個月,對輝瑞疫苗及Moderna疫苗作有條件銷售批准。

歐盟領袖周四(19日)通過視像會議商討新冠肺炎疫情。馮德萊恩(Ursula von der Leyen)於會後表示,歐洲藥品管理局(EMA)正與美國食物及藥物管理局(FDA),就疫苗評估方面每日磋商。

馮德萊恩向記者表示:

如所有程序順利進行,EMA或會在12月下半月,向輝瑞及Moderna兩款疫苗作有條件的銷售授權。

(If all the procedures go smoothly, the EMA could give the Pfizer/BioNTech and Moderna vaccines their conditional marketing authorisation as early as the second half of December.)