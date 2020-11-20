【輝瑞疫苗】與Moderna齊報喜 歐盟最快12月批

▲ 歐盟委員會主席馮德萊恩表示，歐盟最快可能於12月下半個月，對輝瑞疫苗及Moderna疫苗作有條件銷售批准。

新冠肺炎疫情大流行，輝瑞疫苗及Moderna疫苗相繼報喜，效用率分別達95%及94.5%，外界憧憬輝瑞疫苗及Moderna疫苗早日面世。歐盟委員會主席馮德萊恩表示，歐盟最快可能於12月下半個月，對輝瑞疫苗及Moderna疫苗作有條件銷售批准。

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歐盟領袖周四（19日）通過視像會議商討新冠肺炎疫情。馮德萊恩（Ursula von der Leyen）於會後表示，歐洲藥品管理局（EMA）正與美國食物及藥物管理局（FDA），就疫苗評估方面每日磋商。

馮德萊恩向記者表示：

如所有程序順利進行，EMA或會在12月下半月，向輝瑞及Moderna兩款疫苗作有條件的銷售授權。 （If all the procedures go smoothly, the EMA could give the Pfizer/BioNTech and Moderna vaccines their conditional marketing authorisation as early as the second half of December.）

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歐盟已向輝瑞訂購3億劑疫苗，同時與阿斯利康、賽諾菲、強生等藥廠簽訂協議訂購大量新冠疫苗，訂購總數估計達12億劑。馮德萊恩表示，歐盟委員希望盡快與Moderna達成疫苗供應協議，同時有意與美國藥廠Novavax商討訂購事宜。

另外，俄羅斯研發的新冠疫苗早前亦宣布取得進展，匈牙利也曾表示感興趣。馮德萊恩對俄羅斯疫苗持謹慎態度，指任何疫苗都必須經由EMA授權，而且程序要完全透明。

責任編輯：鄭錦玲