加州連續三日單日病例破萬 周六起宵禁一個月

歐美疫情持續反覆，美國加州宣布於當地時間本周六，對州大部分地區實施宵禁，於每晚10時至翌日早上5時生效，措施將維持一個月至下月21日。

英國擬推「聖誕氣泡」 民眾可舉行家庭聚會共度佳節【下一頁】

加州州長紐瑟姆(Gavin Newsom)表示，病毒正以前所未有的速度廣泛傳播，未來數天和幾星期，將對遏止病例激增尤其重要，必須在死亡人數激增前，採取行動減少傳播並縮短住院時間。

【美國疫情】料感恩節後疫情創新高 紐約公立學校周四起改為網上授課【下一頁】

宵禁令將限制民眾室外活動和聚會，除必要上班，所有民眾均需在宵禁生效時留在家中。若感染趨勢沒有改善，將考慮延長宵禁令。

適逢下星期感恩節假期，美國疾控中心強烈建議民眾不要旅遊，並避免與非同住的人士聚會，即使聚會亦盡量在戶外進行，並保持兩米距離及佩戴口罩。疾控中心表示，美國的疫情響起警號，近幾星期美國的確診、住院及死亡人數以指數級增長，預計有四成受病毒感染的人士未出現病徵，但已經足以將病毒傳播開去。

美國目前累計超過1160萬人確診，超過25萬人死亡，單計加州共報告病例107萬宗，過去連續三日的單日新增病例均突破1萬宗。

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機