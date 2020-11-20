【iBond 2020】通縮明顯收窄 專家料iBond明年初挑戰105元

▲ 本港CPI雖然連續4個月下跌，但通縮程度明顯收窄，專家指有利iBond債價轉趨穩定。

政府今天（11月20日）公布10月份消費物價指數（CPI），雖然連續4個月陷通縮，但僅輕微下降0.2%，遠較市場預計的2%跌幅為少。專家指有利iBond （04239） 債價轉趨穩定。星展更料，若未來兩三個月本港由通縮轉為通脹，或刺激新債於明年首季有望挑戰105元新高。

統計處剛公布10月份消費物價指數，整體消費物價與一年前比較，輕微下跌0.2%。若按月比較，跌幅亦較9月份負2.2%為小，主要因為9月份房屋委員會豁免公營房屋租金的影響，在10月份消失。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在10月份的按年升幅（即基本通脹率）為0.4%，較9月份的0.5%稍低，主要由於私人房屋租金及家庭服務費用升幅收窄所致。

星展：短綫料103至104元上落

星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享認為，若下周三（25日）政府在施政報告推出連串紓困措施，將有助經濟脫困及改善疲弱的消費，料通縮閃現只屬短暫。當iBond掛牌半年內，一旦通脹重臨，債價有望挑戰105元新高，即較現價103.5元有1.4%潛在升幅。至於短期內，料約在103至104元之間上落。

政府發言人表示，10月份基本消費物價通脹率輕微下降至0.4%，私人房屋租金的按年升幅繼續緩和，而消費物價指數許多其他主要組成項目承受的價格壓力在經濟疲弱下仍然輕微。然而，由於本地疫情維持穩定，外出用膳價格的按年升幅略為加快。

記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源