  • 26°C
香港時間 : 20201120日 (五) 18:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【iBond 2020】通縮明顯收窄 專家料iBond明年初挑戰105元

Hot Talk 17:21 2020/11/20

分享：

本港CPI雖然連續4個月下跌，但通縮程度明顯收窄，專家指有利iBond債價轉趨穩定。

政府今天（11月20日）公布10月份消費物價指數（CPI），雖然連續4個月陷通縮，但僅輕微下降0.2%，遠較市場預計的2%跌幅為少。專家指有利iBond （04239） 債價轉趨穩定。星展更料，若未來兩三個月本港由通縮轉為通脹，或刺激新債於明年首季有望挑戰105元新高。

統計處剛公布10月份消費物價指數，整體消費物價與一年前比較，輕微下跌0.2%。若按月比較，跌幅亦較9月份負2.2%為小，主要因為9月份房屋委員會豁免公營房屋租金的影響，在10月份消失。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在10月份的按年升幅（即基本通脹率）為0.4%，較9月份的0.5%稍低，主要由於私人房屋租金及家庭服務費用升幅收窄所致。

星展：短綫料103至104元上落

星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享認為，若下周三（25日）政府在施政報告推出連串紓困措施，將有助經濟脫困及改善疲弱的消費，料通縮閃現只屬短暫。當iBond掛牌半年內，一旦通脹重臨，債價有望挑戰105元新高，即較現價103.5元有1.4%潛在升幅。至於短期內，料約在103至104元之間上落。

政府發言人表示，10月份基本消費物價通脹率輕微下降至0.4%，私人房屋租金的按年升幅繼續緩和，而消費物價指數許多其他主要組成項目承受的價格壓力在經濟疲弱下仍然輕微。然而，由於本地疫情維持穩定，外出用膳價格的按年升幅略為加快。

記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

欄名 : iBond 2020

最新專欄文章 更多

【iBond 2020】專家料本港明年通脹升溫　iBond最高回報或逾兩厘
2020/09/14
【iBond 2020】專家料本港明年通脹升溫　iBond最高回報或逾兩厘
紓困措施 施政報告 iBond

上一篇文章

【第四波疫情】恒地下周一起重啟在家工作WFH　人手安排由各部門自行決定

下一篇文章

【疫情受惠股】若歐美再「封城」　大摩薦14隻中港受惠股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】阿里巴巴美股大升4%　B站績優狂升兩成　港股夜期升58點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴美股大升4%　B站績優狂升兩成　港股夜期升58點（不斷更新）
【小學停課】小一至小三停課14天、幼稚園停課延長至下月6日　陳肇始：若疫情惡化或全面停課
【小學停課】小一至小三停課14天、幼稚園停課延長至下月6日　陳肇始：若疫情惡化或全面停課
【iBond 2020】iBond未見頂高見103.55元、長揸定短炒？　4銀行退款優惠詳細睇（不斷更新）
【iBond 2020】iBond未見頂高見103.55元、長揸定短炒？　4銀行退款優惠詳細睇（不斷更新）
【再吹摩笛】大摩上調明年恒指目標至28700點　薦9隻港股具持續競爭優勢
【再吹摩笛】大摩上調明年恒指目標至28700點　薦9隻港股具持續競爭優勢
【新股IPO】京東健康最快下周招股　比阿里健康及平安好醫生更勁？
【新股IPO】京東健康最快下周招股　比阿里健康及平安好醫生更勁？
【新股IPO】德琪醫藥6996暗盤收市　一手帳面賺約600元
【新股IPO】德琪醫藥6996暗盤收市　一手帳面賺約600元