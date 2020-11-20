▲ 【美國大選】特朗普出書勢大賣 惟書商或不敢出版

美國大選結果尚有爭議，美國總統特朗普未肯承認落敗。有美媒早前報道指，有出版商向特朗普開價高達1億美元（約7.8億港元），希望特朗普可撰寫與他4年的白宮生活有關的書籍。不過，《紐約時報》指，即使有信心特朗普的回憶錄大賣，但仍有書商憂慮為特朗普出書會惹員工不滿，或者書本內容欠準確，而不敢為特朗普出書。

特朗普出版過十多本書，曾與哥倫比亞廣播公司（CBS）旗下出版商西蒙與舒斯特 （Simon & Schuster）、哈潑柯林斯 （HarperCollins）、企鵝蘭登書屋（Penguin Random House）等大型出版商合作。

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其中，特朗普的著作《交易的藝術》（The Art of the Deal）銷量高達63萬本。

特朗普如今若再出書，銷量料更上一層樓。特朗普即使在2020年大選中落敗，但有超過7300萬人投票給他。

加上，特朗普在多個保守派媒體中亦有地位，料該些媒體可為他提供一個平台，即使在卸任後也可以宣傳他的書。

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不過，《紐約時報》指，有幾名出版商高層表示，在媒體亦二元對立的環境下，出版特朗普的作品可能有風險。出版商可能面對抵制、誹謗訴訟等狀況，其代價可能超過經濟利益。

報道又指，若為特朗普出書，出版商可能採取其他措施，以驗證特朗普敘述的真確性。報道形容，如果書本的作者，為一個以散布謊言和虛假信息聞名的公眾人物，出版商的信譽亦會受到質疑。

責任編輯：林嘉莉