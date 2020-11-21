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【室內設計】裝修防伏專家教路　業主可以如何自保？

理財智慧 18:08 2020/11/21

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在裝修工程中，業主和裝修師傅都肩負起不同的責任。從阿斯的個案中，不難看出，在無簽合約下會衍生較多爭拗、曾寫書《裝修防伏破解手冊》、人稱裝修防伏專家、現為裝修平台「裝修佬」聯合創辦人的鄧世民（Simon）到其單位檢查時，也發現不同的問題，例如大廳地磚距離較疏、部分傢俬的邊位會手等。要避免糾紛，業主又可以如何自保？Simon提出6大要點，讓業主可以做好自己的責任的同時，避免裝修糾紛的發生。

【室內設計】開價16萬元裝修終逾20萬埋單　280呎單位至今仍手尾長：【下一頁

【室內設計】消委會：裝修報價參差　留意工程報價單7類條款：【下一頁】

要點1：可分四期付款

通常裝修工程都分4期付費，收費比例每間公司或有不同，有些收費會是3331，有些則是4321，也有些是3322。通常也是開工前須繳付第一期的金額，而最後一期則是在收貨日當天，又或是收貨日後的數天內繳付。

在第二、三期中，最理想都是裝修師傅或公司按約定完成某些項目後，業主繳費，例如水電項目。做法較差的，可能是在開始某些工程時，才收費，站在消費者的角度，師傅完成甚麼項目才去付費，會較為保障。

此外，在第四期付費當中，有些是起貨日後數天，有些則是一個月內不等，愈後付款期相對來說保障較大。如果在起貨當日付尾款，戶主同時間處理收貨或檢視執漏項目，他建議起貨後一星期後付款，就會比較合理。

要點2：訂傢俬看「示範」單位

決定起用某間裝修公司前，先去看看他們的完成單位，因為那些傢俬的質素也是在同一間廠造出來，質素一看便知，所以參觀完成單位是非常重要和有用。戶主難去描寫傢俬訂造出來的標準高低，如參觀完成單位，便可以較易清楚傢俬的質素。

如果未能參觀「示範」單位，收貨時，看到問題的話，其實也可以執漏解決。舉例來說，如看到傢俬有爆口，都可以與對方商討解決。以阿斯的個案為例，其實大部分傢俬的呎吋都算準確，有些可以收口收得好一點。此外，如當時在報價單上寫清楚，像是傢俬櫃邊封邊，那看到實物有違條款時，也可以表明不收貨。

要點3：找師傅貨比三家

其實裝修有好多不同的類型，維修安裝又或是裝修工程。很多人會找朋友、街坊等相熟人士裝修，未有考慮對方是做甚麼類型工程，也未有經過比較，完成出來的標準可能會有落差，引伸爭拗。

因此，可貨比三家，比較裝修公司，才判斷哪一間較合適自己。

要點4：動工前要做功課

戶主有責任做資料搜集，網上除了有很多相關文章、影片外，也有課程。其實業主也可以透過這些學習相關資訊，扮演較好的角色。戶主如果對建材用料或裝修程序，掌握得愈好，就可愈懂得規劃節省金錢。

坊間亦有第三者的裝修平台，提供支援，而且收費較為全面，不含有中介費用，也不用怕師傅會中途消失。

節錄自678期《iMoney Focus》封面故事

 

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撰文 : 黎淑雯、鄭靜珊

工程 消委會 裝修設計 建材

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