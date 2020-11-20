  • 26°C
香港時間 : 20201120日 (五) 19:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第四波疫情】本地疫情再爆發　派對房間憂再次停業　恐打擊更嚴重

商業 16:51 2020/11/20

分享：

香港疫情面臨第4波爆發，政府正研究再次收緊社交距離限制。對於依賴年尾旺季的派對房間業界而言，非常憂慮打擊將較早幾波疫情更為嚴重。

【新冠肺炎】第四波疫情爆發＋保就業計劃完結　中小企大嘆「雙重打擊」

香港派對場地協會會長林漢然指，業界亦擔心需要再次停業。他透露，以往12月臨近聖誕節、除夕，亦是派對房間業的旺季。由疫情爆發至今，業界經歷長時間停業，均希望藉旺季補回停業期間的生意。若12月最終要停業，林相信對於業界而言，打擊相當嚴重。

即使派對房間可繼續營業，林漢然對年尾的預約情況亦不算非常樂觀。受累於限聚令，派對房間的客源由20、30人的派對，減少至最多4人，他相信生意額至少跌50%。

至於近日情況，林漢然透露過往11月亦非旺季，但由於港人留港消費，故查詢量有增加。不過，生意額仍然較去年社運時期減少3成、較正常市況下跌5至6成。雖疫情反覆，但他稱暫時未見有明顯取消預約的情況。

【麥當勞】脆辣雞腿飽系列周一回歸　加推全新「地獄脆辣雞腿飽」配不倒翁勁辣醬

【台灣水果】台銷港水果需求強勁　料全年銷售額達2500萬美元

記者：葉泳珊

相關文章

【第四波疫情】第四波疫情爆發＋保就業計劃完結　中小企大嘆「雙重打擊」
今日
【第四波疫情】第四波疫情爆發＋保就業計劃完結　中小企大嘆「雙重打擊」
【2021經濟展望】經濟師：明年破產率上升　中小企可看P2P貸款
今日
【2021經濟展望】經濟師：明年破產率上升　中小企可看P2P貸款
【2021經濟展望】拜登上台施政「有路捉」　明年數碼化成復甦關鍵
今日
【2021經濟展望】拜登上台施政「有路捉」　明年數碼化成復甦關鍵
【麥當勞】脆辣雞腿飽系列周一回歸　加推全新「地獄脆辣雞腿飽」配不倒翁勁辣醬
今日
【麥當勞】脆辣雞腿飽系列周一回歸　加推全新「地獄脆辣雞腿飽」配不倒翁勁辣醬
疫情 聖誕節 限聚令 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【第四波疫情】美容業生意回復約6成　憂政府再「一刀切」損銷情及消費者信心

下一篇文章

【2021經濟展望】拜登上台施政「有路捉」　明年數碼化成復甦關鍵
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【一田優惠】一田購物優惠日過萬件貨1折起　電視機只售198元
【一田優惠】一田購物優惠日過萬件貨1折起　電視機只售198元
【聖誕優惠】聖誕節多優惠 消息：Apple將於下月公布「聖誕驚喜」
【聖誕優惠】聖誕節多優惠 消息：Apple將於下月公布「聖誕驚喜」
【迪士尼】港人專享優惠　688元入迪士尼2次
【迪士尼】港人專享優惠　688元入迪士尼2次
【好想去旅行】馬爾代夫酒店推出「無限住宿套餐」　約23萬港元可入住一年
【好想去旅行】馬爾代夫酒店推出「無限住宿套餐」　約23萬港元可入住一年
【智能迷你倉】香港首個全自動迷你倉落戶荃灣　零人手操作 撳個掣儲物櫃送到面前
【智能迷你倉】香港首個全自動迷你倉落戶荃灣　零人手操作 撳個掣儲物櫃送到面前
【聖誕節】赤柱廣場辦聖誕海濱市集　11月20日起接受預約登記
【聖誕節】赤柱廣場辦聖誕海濱市集　11月20日起接受預約登記