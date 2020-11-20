【第四波疫情】本地疫情再爆發　派對房間憂再次停業　恐打擊更嚴重

香港疫情面臨第4波爆發，政府正研究再次收緊社交距離限制。對於依賴年尾旺季的派對房間業界而言，非常憂慮打擊將較早幾波疫情更為嚴重。

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香港派對場地協會會長林漢然指，業界亦擔心需要再次停業。他透露，以往12月臨近聖誕節、除夕，亦是派對房間業的旺季。由疫情爆發至今，業界經歷長時間停業，均希望藉旺季補回停業期間的生意。若12月最終要停業，林相信對於業界而言，打擊相當嚴重。

即使派對房間可繼續營業，林漢然對年尾的預約情況亦不算非常樂觀。受累於限聚令，派對房間的客源由20、30人的派對，減少至最多4人，他相信生意額至少跌50%。

至於近日情況，林漢然透露過往11月亦非旺季，但由於港人留港消費，故查詢量有增加。不過，生意額仍然較去年社運時期減少3成、較正常市況下跌5至6成。雖疫情反覆，但他稱暫時未見有明顯取消預約的情況。

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記者：葉泳珊