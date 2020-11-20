【網絡安全】黑客利用AI加強攻擊效能　報告揭示未來網絡攻擊趨勢　　

▲ 最近有研究報告揭露，非法分子如何利用AI犯案，並預測未來的AI網絡攻擊趨勢。

網絡攻擊的威脅不斷攀升，網絡安全成為企業重要的一環。近年黑客組織正利用人工智能（AI）技術發動攻擊，以擴大破壞力。有研究報告就揭露，非法分子如何利用AI犯案，並預測未來的AI網絡攻擊趨勢，以降低網絡安全風險。

近日，歐洲刑警組織（ Europol ） 、聯合國區域犯罪與司法研究院（ UNICRI ） 及Trend Micro共同發佈研究報告。該報告指出，黑客正在開發一些AI系統來提升惡意程式成效，並干擾惡意程式防護與臉部辨識系統運作。

＜＜【網絡攻擊】Sophos發布網絡威脅報告 揭示2021年三大網絡攻擊趨勢

＜＜【網絡攻擊】俄羅斯、北韓黑客出手 微軟發警告多間疫苗研發藥廠遭攻擊

AI不但是網絡犯罪集團的攻擊手法，同樣也是攻擊目標。報告認為，AI可能被黑客利用的方式包括：製造難辨真偽的大規模社交工程攻擊、開發文件內容辨識惡意程式，以提升攻擊效率，或用作躲避影像辨識與語音生物辨識技術。

趨勢科技香港澳門區顧問總監李浩然表示，網絡犯罪集團一直爭先使用最新技術，AI技術已被用作來猜測密碼、破解 CAPTCHA 認證、複製人類語音，以及其他眾多開發中的非法技術。

報告也提出一些建議，指安全人員宜發揮AI技術的潛力，讓其應用於網絡資訊保安用途，成為打擊犯罪的工具。另外，網絡安全公司可透過不斷研究，激發更多防禦技術的發展，另亦提倡發展安全的AI設計架構。

責任編輯：李寶如