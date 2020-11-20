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【美國大選】佐治亞州維持拜登勝出 特朗普可提第三次點票

環球政經 15:45 2020/11/20

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美國總統選舉，今屆搖擺州分之一佐治亞州完成重新點票，該州仍然由民主黨拜登取得，特朗普仍然可以就結果要求第三次點票。拜登又抨擊有消息指，特朗普相約密歇根州議會共和黨領袖，游說選舉人不按普選票結果投票，指特朗普將被記載為歷來最不負責任的美國總統之一。

拒絕承認敗選 特朗普禁止國務院供資源予拜登下一頁

本月初美國大選，多間傳媒推算民主黨拜登勝選。尋求連任的特朗普先後循多方途徑試圖翻盤。有16張選舉人票的佐治亞州，因為雙方得票率相近，佐治亞州啟動機制重新點算近五百萬張選票，日前公布結果維持拜登於該州獲勝。由於雙方得票率差距仍在0.5%內，特朗普陣營可以要求第三次點票，屆時將以掃描機點算選票。

【國會選舉】佐治亞州候選人得票不過半 參議院結果待明年初揭盅下一頁

在密歇根州，特朗普競選團隊發表聲明，宣布將撤回有關選舉結果的訴訟。該州由拜登以領先超過15萬票取得。但有消息指，特朗普近日約見密歇根州議會共和黨領袖，游說不承認拜登於該州勝選，又要求該州的選舉人不按目前的選舉結果投票。拜登就事件批評特朗普，指責他這樣做，將令他在美國歷史上，被記載為最不負責任的總統之一。

另一個由拜登勝出的搖擺州分威斯康星州，選舉委員會宣布，特朗普已支付300萬美元，重新點算當地兩個縣的選票。該州將應特朗普要求，重點工作將於星期五展開，並於下月1日前完成。

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撰文 : 林展鋒

選舉 佐治亞 拜登 特朗普 威斯康星 密歇根 美國 美國共和黨 美國民主黨

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