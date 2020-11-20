【買樓理財】花逾千萬購太古城　上車客：藍籌屋苑保值

新盤接連登場，繼大圍站柏傲莊後，再有油塘蔚藍東岸以低市價推出，帶旺市場氣氛。不過，有上車客鍾情藍籌屋苑，認為有保值潛力，故願花逾千萬入市，而非買新盤。

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美聯吳肇基說，太古城天星閣一個中層E室，實用面積580平方呎，兩房間格，原開價1,180萬元，終以約1,135萬元易手，屬市價成交，實用呎價19,569元。代理續說，買家為同區上車客，認為藍籌屋苑有保值潛力，而且賣方開價合預算，故買樓自用。 資料顯示，原業主於2009年6月，以503.8萬元購入上址，現帳面約賺631.2萬元，物業期內升值125%。

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雖然太古城樓齡較大，惟仍有價有市，始終屋苑配套好，流通量亦大。此外，太古城亦有「樓市寒暑表」之稱，屋苑的租、售期走勢，往往反映整體樓市現況。

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