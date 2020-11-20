  • 26°C
香港時間 : 20201120日 (五) 18:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【買樓理財】花逾千萬購太古城　上車客：藍籌屋苑保值

股樓投資 16:42 2020/11/20

分享：

新盤接連登場，繼大圍站柏傲莊後，再有油塘蔚藍東岸以低市價推出，帶旺市場氣氛。不過，有上車客鍾情藍籌屋苑，認為有保值潛力，故願花逾千萬入市，而非買新盤。

【蔚藍東岸價單】五礦地產「開心震撼價」推盤　發展商：比同區現樓平三成【下一頁

美聯吳肇基說，太古城天星閣一個中層E室，實用面積580平方呎，兩房間格，原開價1,180萬元，終以約1,135萬元易手，屬市價成交，實用呎價19,569元。代理續說，買家為同區上車客，認為藍籌屋苑有保值潛力，而且賣方開價合預算，故買樓自用。 資料顯示，原業主於2009年6月，以503.8萬元購入上址，現帳面約賺631.2萬元，物業期內升值125%。

【樓市熱話】香港樓點解咁值錢？　網民拆解藍籌屋苑4大超級價值【下一頁】 

雖然太古城樓齡較大，惟仍有價有市，始終屋苑配套好，流通量亦大。此外，太古城亦有「樓市寒暑表」之稱，屋苑的租、售期走勢，往往反映整體樓市現況。 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

相關文章

【買樓理財】馬鞍山半新盤跑輸大市　半個月內連錄蝕讓
2020/11/13
【買樓理財】馬鞍山半新盤跑輸大市　半個月內連錄蝕讓
高層海景單位竟要低市價沽　首置客睇樓一次即買
2020/11/13
高層海景單位竟要低市價沽　首置客睇樓一次即買
【跑輸大市】市區納米樓利潤化灰　持貨5年都要蝕
2020/11/16
【跑輸大市】市區納米樓利潤化灰　持貨5年都要蝕
【買樓理財】港島樓500萬有找　市區低價置業不是夢？
2020/11/17
【買樓理財】港島樓500萬有找　市區低價置業不是夢？
二手市場 太古城

上一篇文章

加州連續三日單日病例破萬 周六起宵禁一個月

下一篇文章

【大行點睇】瑞銀財管料明年亞洲企業復甦如2017年　看好亞太股市薦三板塊
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】何解公司高層全部租樓住？　網民：只因落錯車！
【網民熱話】何解公司高層全部租樓住？　網民：只因落錯車！
【租金續跌】劈租個案愈來愈多 單身女士成功平左10%租到昇悅居2房
【租金續跌】劈租個案愈來愈多 單身女士成功平左10%租到昇悅居2房
【蔚藍東岸價單】五礦地產「開心震撼價」推盤　發展商：比同區現樓平三成
【蔚藍東岸價單】五礦地產「開心震撼價」推盤　發展商：比同區現樓平三成
【樓市怪象】滿心歡喜搶購柏傲莊　10日未夠便撻訂
【樓市怪象】滿心歡喜搶購柏傲莊　10日未夠便撻訂
【欲哭無淚】本與明星做鄰居 　買樓8日即縮沙　白蝕405萬
【欲哭無淚】本與明星做鄰居 　買樓8日即縮沙　白蝕405萬
【大行點睇】摩通料行業需求強勁直至農曆新年　價值型投資者可首選呢3隻股
【大行點睇】摩通料行業需求強勁直至農曆新年　價值型投資者可首選呢3隻股