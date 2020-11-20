【新能源車】國信證券：11至12月是內地新能源車傳統銷售旺季　薦四大車股

▲ 國信證券預期，11至12月新能源車銷量按年增速及絕對量仍將延續較好表現，全年新能源車銷量料增長5%至10%。

新能源汽車銷情暢旺，國信證券指，11至12月是內地新能源車傳統銷售旺季，加上去年基數較低，預期11至12月新能源車銷量按年增速及絕對量仍將延續較好表現，全年新能源車銷量料增長5%至10%。

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國信證券指，今年首季乘用車行業銷量受疫情衝擊出現暴跌，次季迅速轉正，錄得約 2.3%的增長，第三季增速繼續提升至7.75%，行業整體景氣度逐季好轉的勢頭非常明顯，預計第四季行業將延續產銷兩旺的較好狀態；全年乘用車銷量預計降幅將有望縮窄至約6%。

對於行業中短期銷量增長趨勢，國信證券認為，第四季仍有望保持較好的增長狀態，而明年上半年由於低基數，增速將有一個跳升的過程，長遠內地乘用車市場仍未見頂，經歷2018年以來長達兩年的持續調整之後，很大機會將迎來新一輪的持續穩健增長階段。

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國信證券指，鑑於行業目前景氣度較高、基本面紮實，且中短期增長趨勢可見性強，港股主要品種股價將繼續獲得強有力的支撐與推動。國信證券維持行業「跑贏大市」評級，建議重點關注長城汽車 （02333） 、比亞迪 （01211） 、吉利汽車 （00175） 、廣汽集團 （02238） 。

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編輯：陳韻妍