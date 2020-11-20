【美國大選】美媒：特朗普兒媳考慮從政 擬競選參議員

▲ 美媒報道，特朗普兒媳拉拉（Lara Trump）有意從政，計劃於2022年參選北卡羅來納州參議員。

美國大選結果仍未獲得美國總務署確認，主流美國媒體推算民主黨候選人拜登勝出。美國總統特朗普拒認於美國大選落敗，特朗普家庭的動向繼續受到關注。美媒報道，特朗普次子妻子拉拉（Lara Trump）有意從政，計劃於2022年參選北卡羅來納州參議員。

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特朗普次子埃里克（Eric Trump）的妻子拉拉現年38歲，來自北卡羅來納州的威明頓（Wilmington）。拉拉曾擔任電視節目製作人，擁有從事傳媒業經驗，在上屆及今屆總統大選都擔任特朗普（Donald Trump）的競選顧問。

共和黨北卡羅來納州參議員伯爾（Richard Burr）的任期接近尾聲，伯爾曾表示已任職超過15年，因此任期屆滿後將不再尋求連任。《紐約時報》引述知情人士指，拉拉有意於伯爾任期屆滿後，角逐北卡州參議員。

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特朗普高級競選顧問施拉普（Mercedes Schlapp）表示，拉拉充滿魅力及政治天賦，在北卡羅來納州更是家喻戶曉的人物。施拉普指出拉拉致力協助特朗普的競選工作，競選過程中更參與大量決策。

雖然農村地區的投票率有所提高，但特朗普是次美國大選於北卡羅來納州的得票率，較4年前少約1.3個百分點，北卡羅來納州被視為有轉藍的趨勢。

責任編輯：鄭錦玲