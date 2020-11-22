【英倫的天空@iM網欄】英國進修機會多 行行出狀元

最近看了韓劇Sky Castle, 劇中的虎媽虎爹們，為了孩子們的學業和考試成績無所不施其極，雖然有戲劇化的誇張成分，但也反映了現實社會望子成龍的心態。做父母的，硬要子女做醫生做律師，此思想已經不合時宜。

「大衛叔叔，我讀書唔係咁叻，點算？」

英國社會的發展多元化，職業的行頭遠比香港闊，所謂行行出狀元，非一流大學的畢業生也不愁沒有出路的。入大學時的選科應以孩子的興趣為依歸；公司選擇員工時多不以修讀的科目為必要條件，反而以畢業成績為考慮因素。比如投考一份會計師的大學畢業生在職訓練graduation trainee, 一個歷史系的一等榮譽畢業生會比一位本科會計系的二等二榮譽畢業生有優勢。所以讓孩子選一科有興趣的，好好的讀，爭取好成績畢業才是正路。

若不想讀大學，職業先修的學院也是不錯的選擇。Electrician 電工，Plumber 水喉匠，Brick Layer 泥水匠，Carpenter木匠都是傳統上受人尊重的行業，這些都可專科修讀，拿到證書科班正式出身，在行內也可打開一片天地。

在英國居住的人都知道這些服務一點都不便宜，有事要急召還要支付出差費call out charge。一位有文憑的專業技工日薪是一百至一百五十鎊，視乎經驗而定，一年就是大約四十萬港元，比起很多大學畢業生不遑多讓。若你能精通兩三門手藝，不單只不愁生計，也可叫價至二百鎊日薪，年薪七十萬港元以上，比一般中層管理高。

我認識一位老移民，早年是香港英軍銀樂團的成員之一，移民後努力的由水電工學起，繼而水泥，跟著是木工，樣樣皆能，然後自己承接工程，搞得風生水起，當然五子登科不在話下（車子，房子，兒子，銀子，妻子）。我最佩服他打不死的精神，我家的熱水器壞了，找過不下四五家大小公司，花了數千鎊，最後還是他起死回生，七八年了，現在還是好好的。

職業先修學院提供的科目可算五花八門，園藝，花藝，獸護，寵物，看護，秘書，工程，美容，理髪等，林林總總，總有一門啱你。英國政府規定十九歲以下教育全免，如果十六歲中學畢業，即可報考這些學院，有兩三年時間完成專業文憑課程，再投身社會開始打拼。

BNO移民條例規定十八歲以下孩子可以隨父母來英，所以若你來英時已中學畢業，學歷和年齡都符合資格，就可報考有關科目。

就算是成年人，想做全職學生也符合資格。學海無涯，職業先修學院是沒年齡限制的，隨時為有心修讀一門手藝的你打開康莊大門。

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作者_大衞叔叔（姚大衞）簡介： 為Hopeland Academic總監，多年來因工作原因一直於香港和英國兩地遊走。他熟悉英國的生活環境，不論是居住投資，移民政策、或是家長最關注的英國升學，大衞叔叔也樂意分享個人經驗和心得。

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