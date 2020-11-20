【電動車爭霸】General Motor硬撼Volkswagen　加碼270億美元投電動車開發

▲ Tesla股價突破500美元之際，環球電動車爭霸仍然持續，日前福士汽車（Volkswagen）宣布加碼投資電動車開發，今日通用汽車（General Motor，GM）亦加大投資額，期望2025年推30款純電動車。

Tesla股價突破500美元之際，環球電動車爭霸仍然持續，日前福士汽車（Volkswagen）宣布加碼投資電動車開發，今日通用汽車（General Motor，GM）亦加大投資額，期望2025年推30款純電動車。

根據外媒報導，GM原定在2025年前投入200億美元（約1550億港元）預算，積極開發新型電動車，日前該公司的產品發展部副總裁Doug Parks就宣布，將預算提高到270億美元（約2093億港元），投入電動車與自動駕駛等相關方面發展，如推出售價低於3.5萬美元（約27萬港元）的平價車款，以及續航力超過700公里的大型電量車款。

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電動車最重要的就是電池部分，Parks亦表示，如果GM沒有和LG Chem合資成立電池公司，並發展電池技術，想要建立可獲利且低成本的電動車是不可能的。目前GM與LG Chem合資的電池公司Ultium Cells LLC，正大舉招募員工，資料顯示或高達1,100個職位空缺，準備全力加速電池產量，應付接下來數年的電動車產能挑戰。

根據GM估計，到2025年，該公司自製電池的成本將能降低4成，但是電池的能量密度將能提升兩倍，在這個基礎上，GM或有機會推出續航力超過700公里，而售價有機會低於3.5萬美元的純電動車。

▲ 電動車品牌Telsa日前股價已經突破500美元，預料環球電動車市場競爭將持續激烈。（法新社圖片）

為了不落後於福士汽車、電動車巨頭Telsa，以及日產雷諾集團等，GM期望再2025年前在全球推出30款純電動車，其中包含3款GMC、4款Chevrolet、4款Cadillacs等，涵蓋車型從入門級、休閒旅行車到到豪華房車都有。

在這個新的5年計畫中，GM預計純電動車產量將在2025年達到百萬架，因此不僅車廠生產線正在擴充，電池廠生產線也正在擴建，如此大規模的投資，是否能讓公司追上競爭對手福士，甚至Tesla，讓我們拭目以待。

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責任編輯：李彥煒