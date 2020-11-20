【黑色星期五優惠】香港及外國網站優惠一覽　Amazon免運費、Adobe軟件3折起 （不斷更新）

▲ 傳統購物節「黑色星期五」將至，不過不少商店早在今天已推出優惠。

外國熱門購物節黑色星期五（Black Friday）（11月27日）及網路星期一（Cyber Monday）（12月4日）將近，本文整理了香港及海外一眾品牌推出的黑色星期五購物優惠。消費者需留意，如果在海外購物平台下單，除了要比較貨品優惠價格外，更需留意集運公司收費。不少外國品牌官方網站亦有直接提供黑色星期五優惠，消費者亦可在Google搜索黑色星期五優惠碼，在下單時享有更多額外優惠。

香港黑色星期五網購優惠﹕（按圖以放大）

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香港

HKTV Mall

HKTV Mall早前宣佈，從11月13日起，HKTV Mall將推出一系列黑色星期五購物節優惠活動，總共超過2,000件貨品低至25折，YSL、The Ordinary、資生堂等護膚彩妝產品減價一半促售。

現時Citi客戶若經HKTV Mall 應用程式申請Citi HKTV mall 信用卡，成功批核即有機會免費獲贈Laurent Perrier法國香檳一支。

詳情請看﹕HKTV Mall Facebook專頁

屈臣氏

屈臣氏在其網店推出限定優惠，高路潔牙膏、奶粉等產品買一送一。

詳情請看﹕屈臣氏黑五全球購物節網站

現時屈臣氏Facebook專頁更舉行免費贈送PS5推廣活動，由即日起至11月29日，易賞錢會員在網店消費滿$800，再在Facebook專頁按照相關規定留言和分享，即有機會被選中獲得PS5一部。

詳情請看﹕屈臣氏Facebook專頁

Adobe Cloud

從今日起，訂購Adobe 軟件服務可享有76折優惠，價錢從原價每月$408減至$310.4，學生與教師更可享有3折優惠。

優惠時間： 今日至11月28日

詳情請看﹕Adobe Cloud 網站

Ubisoft

Ubisoft現已推出黑色星期五購物優惠，部分遊戲優惠更低至1.5折。

優惠時間： 11月20日至12月2日

詳情請看﹕Ubisoft 通告

ASOS 香港

時裝品牌網上購物平台ASOS推出Pre-black friday 優惠，凡輸入優惠碼「SAVEMOVE」，所有貨品（包括減價貨品）可享有額外85折優惠。

優惠時間： 11月20日至11月23日

詳情請看﹕ASOS 官

海外網站黑色星期五網購優惠﹕（按圖以放大）

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海外

Amazon

Amazon現時下單送往香港可免運費，凡使用優惠代碼「HK15」，並消費超過150美元（約1163港元），即可享有15美元優惠（約117港元）。

優惠時間： 11月10日起

網站連結

Walmart

Walmart 在11月10日起已開始提前進行優惠活動，不過，25日至27日期間，將有更多產品、如最近新推出的PS5、Apple Watch等熱門產品亦能夠享有優惠。

優惠時間： 從11月10日至11月27日

詳情請看﹕Walmart 官網

Sephora

Amazon現時凡使用優惠代碼「FREESHIP」，下單送往香港可免運費。Fenty、Urban Decay等產品減價一半。此外，會員在官網及應用程式購物亦可享有85折優惠。

優惠時間： 從11月19日至11月30日

詳情請看﹕Sephora 官網

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編輯：賴奕羚