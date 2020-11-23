【育兒精明消費@iM網欄】疫情下的胃腩 「168斷食」

疫情下，大家都少了外出，多了時間留在家裡，也自然多了很多吃零食和宵夜的時間。大半年下來了，很多人都吃胖了，凳凳媽也不例外，暑假的時候看著脹鼓鼓的胃腩和肚皮，又想到了當年出月子後的健身集訓。

凳凳媽當年整個孕期重了15公斤，親餵雙月子後還有7公斤，體脂更到了31.3%，整個人是肥腫難分。

在兩個月的單對單健身重訓中，教練不僅能訓練到身體的每個部位，也會因應需要做加強訓練；在你想偷懶的日子裡，會督促你下次的上課時間，不要懶惰；也會在訓練時不停地鼓勵你再多做幾下，調整好呼吸，你可以的；還會「監視」你的飲食和生活習慣，為你設定每天的卡路里和每餐的飲食建議。

如果你也在忍受肥胖的自己，不知道該何從著手減肥，或者沒有毅力堅持，不妨考慮和凳凳媽一樣，找專業人員指導訓練。

而前一陣子因為不可以上健身房，凳凳媽又實在不喜歡跑步甚至跑馬路，所以就毅然地開始了「168斷食」。

「168斷食」的意思和做法，就是每天的24小時裡面，連續的8小時可以吃東西，之後的16小時不可以吃任何含有糖份的東西。

坊間也有很多不同的要求和做法，凳凳媽感覺初試者，可以由任食8小時開始。設定好是哪段時間作為進食的8小時，比如上班族可以推遲早餐時間，由12點開始吃早午餐，可以有下午茶甚至水果時間，晚餐在8點結束就可以了。

剛開始的第一個星期確實會有些難忍，凳凳媽的做法是，早上起床後喝一大杯暖水，也盡可能多睡一點或者忙碌一些，這樣會比較容易過渡到12點。

8小時吃完後，就要禁食了，提議晚餐可以吃久一點，慢慢吃，吃飽一些。晚上確實是很難熬，特別是還有家人朋友在身邊吃水果，吃零食，或者喝酒聊天。凳凳媽會喝氣泡水來增加身體的飽足感，和填補心靈上的滿足。

開始嘗試「168斷食」可以一星期選1或2天進行，掌握好了方法，再慢慢增加斷食的日子，甚至作為長期的生活飲食方法，只在少數日子破戒輕鬆一下。8小時也不可以再隨意吃，最好以蔬菜、澱粉、蛋白質比重為2：1：1的「211飲食法」。

「168斷食」讓身體有16小時的空腹時間，身體有機會進一步分解脂肪，從而達到減肥效果和增加身體代謝率。即使體重沒有減很快，體脂也可以明顯得到改善。而胰島素敏感度增加，更可以幫助血糖控制。

幾個月下來，凳凳媽就減掉了胃腩和肚腩上的幾磅贅肉。想要事半功倍，還可以在8小時飲食前，先做半個小時或以上的有氧運動。因為16小時空腹，使脂肪分解變成游離脂肪酸，正好透過有氧運動去燃脂。

而重量訓練這類的健身，身體會優先使用葡萄糖來當作能量來源，斷食期間做這類運動會比較沒力氣，建議可以在進食的8小時期間進行。

不適合「168斷食」人士：

1. 有胃潰瘍的人，腸胃疾病患者

2. 孩童、學生、孕婦、哺乳媽媽或體力工作者

3. 有暴食症或會「報復性大吃」的人

4. 慢性病或其他特殊疾病患者

作者_凳凳媽（曹露佳）簡介： 幾年前加入新手媽媽的行列，人生新的體驗、新的課題，從零開始學習摸索。一路走來，有很多簡潔的指引和精明的消費方法想和大家分享。

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