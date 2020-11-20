【遙距工作】企業不應過急推行遙距工作　事前宜作長期規劃

▲ 哈佛商學院教授最近發出警告，若企業急於轉向新的工作模式，可能會犯下重大錯誤。

疫情改變職場的工作模式，不少企業更在短期內計劃，永久性採取遙距工作模式。最近，哈佛商學院教授公開發出警告，若企業急於轉向新的工作模式，可能會犯下重大錯誤。

哈佛教授Prithwiraj Choudhury指出，部分企業轉向遙距工作的模式，或會存在一些錯誤觀念。有些企業可能為了減省租借辦公室費用，但他認為，企業採取遙距辦公措施，主要目的應該是為了吸引與保留人才。另外他指出，企業在轉換工作模式過程中，需要作出全面性考慮，包括所有團隊溝通、協作和生產力程式和系統，更需進行長時間規劃過程，若一時衝動實施遙距工作，到頭來只會失敗。

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GitLab為一間完全採取遙距工作模式的科企，共有1,300名員工分布於全球65國家及地區其行政總裁Sid Sijbrandij認為，要實施遙距工作必須建立團隊友誼，鼓勵員工經常分享工作想法。GitLab自成立以來，就完全處於遙距工作狀態，並從第一天開始建立嚴格的工作守則及流程，該公司將實踐經歷編製成書本，更曾獲得數萬次下載。

責任編輯：李寶如