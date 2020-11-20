【樓市現象】90後夫婦抽唔中新盤 轉投二手遇上善心業主 今年新低價918萬買到譽‧港灣2房

過去一個月新盤市場氣氛熾熱，大熱新盤成準買家入票對象，但始終「僧多粥少」，不少入票惟未能抽中的準買家轉投二手市場。最近一對90後年輕夫婦未成功購入心儀新盤，最後反在二手市場購入譽‧港灣2房筍盤。

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利嘉閣地產高級經理黃民傑表示，該行新近促成新蒲崗譽‧港灣8座低層D室的二手成交，單位實用面積約532平方呎，為兩房間隔，望內園景。原業主單位放盤約一個月，原叫價930萬元，已屬平價筍盤，經議價後減價12萬元或約1.3%，最終以918萬元完成交易，折合實用面積呎價約17,256元，低市價約3%，也創今年以來兩房單位最低成交價。

▲ 譽‧港灣2房單位剛錄得今年新低成交

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黃民傑補充，買家為90後年輕夫婦，於高薪行業任職。早前入票大熱新票未成功中籤，於是轉投於屯馬淺沿線物業尋寶。由於譽‧港灣位於港鐵啟德站沿綫，吸引以上買家前往睇樓。上述2房單位原業主因打算換樓而願意平價賣樓，見買家為年輕人，故再減價助他們上車，以上單位戶型屬全屋苑唯一廁所有窗之兩房單位，故該對年輕夫婦睇樓一次立即拍板買入。對上一次同類單位成交為9月時錄得，同座低層E室以933萬元成交，故是次成交較兩個月前平20餘30萬元。

據悉，原業主於2009年4月，以約385萬元購入上述單位，持貨11年，現轉手帳面獲利約533萬元，物業升值近1.4倍。上述為譽‧港灣本月最新一宗二手成交個案。屋苑現時有約25個單位放售，實用面積約415平方呎的一房單位，叫價由800萬元起。

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記者：陳詠妍