【屋邨網紅@iM網欄】網店周年慶祝活動

11月，鞋佬生活百貨成立一週年啦！生活百貨直播由原本一星期一場，經過1年多努力，增加至三場；同事由原本5人增加至現時的30人；網紅由鞋佬最初一人獨擔大旗，到今時今日分別有火星、零號、妹妹、傻強、嫲嫲，以及即將登場的驚奇隊長；而辦公室亦由最初與3間公司夾租，發展至今，面積已經增加數倍，目前共租了3個辦公室單位；當然團隊的工作量亦因此增加不少。

一週年，網店當然會舉辦週年慶祝活動。由11月24日起直至聖誕，一連4個星期，我們會推出一連串的慶祝活動，回饋各位鞋粉一直以來的支持。除了有各式各樣的優惠筍貨之外，還會搞搞新意思，至於有什麼新意思，筆者在此要保持神秘感和新鮮感，大家密切期待生活百貨的Facebook，有新搞作都會在專頁公佈，且讓我先賣個關子。

不過有一個新搞作現在就可以公佈，鞋佬團隊未來會增加外景直播，這段時間，有不少粉絲透過許願池或者私底下發來訊息，向我們許願想鞋佬推介某些種類的產品，團隊們一直在為粉絲們尋找及挑選優質產品，但始終部分產品很難走進我們的直播間，我們只能走出直播間，到現場親身介紹給大家。

此外，疫情期間，各位哈日族的鞋粉，不能外遊，為一解各位的思鄉情緒，不久將來，鞋佬網站會變身日本超市，上鞋佬生活百貨網站，會有種去了逛日本大型超市的感覺，不用排隊進場，由生活用品、柴米油鹽、零食調味料、化妝護膚品、再到嬰兒用品，一應俱全，各位鞋粉輕輕鬆鬆就能將日本好物帶回家。

各位鞋粉記得要密切留意鞋佬生活百貨一週年慶活動！在此，多謝粉絲們一路以來的支持，每晚直播我們都盡力為大家推介好物，無論網紅們當晚表現好不好，粉絲們都會支持我們，明白及理解，幕前表現有時真的很講求狀態。加上鞋佬的網紅不是單純的出鏡網紅，鏡頭前是網紅，鏡頭後又各司其職，各盡其責，相信大家都在向客服查詢時，都遇過鞋佬、火星及零號解答大家的問題。未來鞋佬團隊會繼續做好每一個環節，希望愈做愈好，期待與團隊們、鞋粉們創造更多奇蹟。

作者_鞋佬簡介： 一直以黎靠把口搵食，最後成為香港首位男網紅！曾經擁有8間實體店，卻從不相信網店，直到被淘寶狠狠擊敗，完全崩潰，發呆走去釣魚8個月，逃避現實。2017年屋企經濟響起警號，迫住返回地球，無錢，無臉，無人脈，惟有靠Facebook開Live直播賣女裝鞋。由第一個月賣得幾對鞋做到現時每月300多萬營業額，我係鞋佬！

更多屋邨網紅@鞋佬的文章請按此

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！