  • 23°C
香港時間 : 20201123日 (一) 18:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【屋邨網紅@iM網欄】網店周年慶祝活動

名人薈萃 18:21 2020/11/23

分享：

11月，鞋佬生活百貨成立一週年啦！生活百貨直播由原本一星期一場，經過1年多努力，增加至三場；同事由原本5人增加至現時的30人；網紅由鞋佬最初一人獨擔大旗，到今時今日分別有火星、零號、妹妹、傻強、嫲嫲，以及即將登場的驚奇隊長；而辦公室亦由最初與3間公司夾租，發展至今，面積已經增加數倍，目前共租了3個辦公室單位；當然團隊的工作量亦因此增加不少。

一週年，網店當然會舉辦週年慶祝活動。由11月24日起直至聖誕，一連4個星期，我們會推出一連串的慶祝活動，回饋各位鞋粉一直以來的支持。除了有各式各樣的優惠筍貨之外，還會搞搞新意思，至於有什麼新意思，筆者在此要保持神秘感和新鮮感，大家密切期待生活百貨的Facebook，有新搞作都會在專頁公佈，且讓我先賣個關子。

不過有一個新搞作現在就可以公佈，鞋佬團隊未來會增加外景直播，這段時間，有不少粉絲透過許願池或者私底下發來訊息，向我們許願想鞋佬推介某些種類的產品，團隊們一直在為粉絲們尋找及挑選優質產品，但始終部分產品很難走進我們的直播間，我們只能走出直播間，到現場親身介紹給大家。

此外，疫情期間，各位哈日族的鞋粉，不能外遊，為一解各位的思鄉情緒，不久將來，鞋佬網站會變身日本超市，上鞋佬生活百貨網站，會有種去了逛日本大型超市的感覺，不用排隊進場，由生活用品、柴米油鹽、零食調味料、化妝護膚品、再到嬰兒用品，一應俱全，各位鞋粉輕輕鬆鬆就能將日本好物帶回家。

各位鞋粉記得要密切留意鞋佬生活百貨一週年慶活動！在此，多謝粉絲們一路以來的支持，每晚直播我們都盡力為大家推介好物，無論網紅們當晚表現好不好，粉絲們都會支持我們，明白及理解，幕前表現有時真的很講求狀態。加上鞋佬的網紅不是單純的出鏡網紅，鏡頭前是網紅，鏡頭後又各司其職，各盡其責，相信大家都在向客服查詢時，都遇過鞋佬、火星及零號解答大家的問題。未來鞋佬團隊會繼續做好每一個環節，希望愈做愈好，期待與團隊們、鞋粉們創造更多奇蹟。

作者_鞋佬簡介：

一直以黎靠把口搵食，最後成為香港首位男網紅！曾經擁有8間實體店，卻從不相信網店，直到被淘寶狠狠擊敗，完全崩潰，發呆走去釣魚8個月，逃避現實。2017年屋企經濟響起警號，迫住返回地球，無錢，無臉，無人脈，惟有靠Facebook開Live直播賣女裝鞋。由第一個月賣得幾對鞋做到現時每月300多萬營業額，我係鞋佬！

更多屋邨網紅@鞋佬的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

上一篇文章

【台灣有樂@iM網欄】認真吃早餐 我愛台灣滷肉飯

下一篇文章

【審慎理財】疫情調查：逾半港人家庭月入下降　平均跌12.3%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【租樓理財】地鐵站上蓋　享維港景　夫婦大膽講價　低市價半成租
【租樓理財】地鐵站上蓋　享維港景　夫婦大膽講價　低市價半成租
【螞蟻IPO煞停】螞蟻集團何時捲土重來？內地專家狠批：「馬雲的螞蟻集團已經無法上市！」
【螞蟻IPO煞停】螞蟻集團何時捲土重來？內地專家狠批：「馬雲的螞蟻集團已經無法上市！」
【你財策劃師】44歲家族生意掌舵人 千萬資產退休移民遇阻力（上）
【你財策劃師】44歲家族生意掌舵人 千萬資產退休移民遇阻力（上）
【大行點睇】高盛將呢隻藍籌剔出「確信買入」名單　今日股價即創52周新低
【大行點睇】高盛將呢隻藍籌剔出「確信買入」名單　今日股價即創52周新低
【美股分析】七隻今年股價翻倍的股份　分析師認為仍有上升空間
【美股分析】七隻今年股價翻倍的股份　分析師認為仍有上升空間
【樓市現象】90後夫婦抽唔中新盤 轉投二手遇上善心業主 今年新低價918萬買到譽‧港灣2房
【樓市現象】90後夫婦抽唔中新盤 轉投二手遇上善心業主 今年新低價918萬買到譽‧港灣2房