【公關大娜移@iM網欄】〝Sorry with you〞的同理心 決勝未來

福布斯文章指,女性領導人處理新冠疫情成績較為顯著,例如冰島、新西蘭、挪威、丹麥及台灣。拜登練贏特朗普,八十後新西蘭總理阿德恩成功連任,三件事的決勝點,不約而同聚焦於「同理心」(empathy)。能以他人的角度看世界,懂得對方的感受,同時能表達及回應你理解對方感受的程度,是為同理心,它不是人格特質,而是一種可以訓練的技巧。

歷練豐富的人通常具備較強的同理心。拜登自小到大,波折不斷,因而練就厚實的底藴。少時口吃,他就苦操愛爾蘭詩人葉慈的詩句來克服;家道中落,眼見賣二手車的父親淪為無業遊民,苦不堪言;捱到大學畢業,終躋身聯邦參議員之列,以為從此與霉運拜拜,殊不知命運的玩笑越開越大,30歲喪妻喪女,萬念俱灰下,獨力苦撐撫養2個稚子,熬足五年才再婚。到耳順之年,長子又患上腦癌撒手人寰。

拜登歷劫重重,絕不是含著金湯匙出世的侵侵能夠想像,整天「我我我」,尊自己最大,以狂莽傲慢姿態自居,無視美國近千二萬人感染COVID-19,逾25萬人死亡,僅冷冷回應一句「it is what it is」。神態酷似某官,眼尾瞄到副手昏倒於地,竟也能若無其事地繼續激昂演說。那副心腸興許是鐵造。油麻地火災翌日,高官到現場視察,一逕跟工作人員訓話,不見上樓慰問受難者家人,隔靴搔癢似是做秀。

去年新西蘭基督城清真寺發生50人遇恐襲死亡的慘劇,當時年僅38歲的總理阿德恩二話不說披上黑頭巾,奔赴現場,一把攬住受害人家屬,潸然淚下,令人動容。幾天後火速收緊槍械管制法例,恩威並施。年紀輕輕,危機處理的手法卻圓融、貼地,充滿同理心,第一任期內,除了人禍、還有White Island火山爆發和新冠疫情,三月果斷封關,全國確診人數迄今約2,010人,死亡率僅1.2%。阿德恩的人性化溫度很高,危機來了,急國民所急,回應民情,不會漠視不理或「九唔搭八」。或許因為年輕,初生之犢不畏虎,無包袱、無框框,做事從心出發,反而贏盡掌聲。

在「保命、保工作」的現今亂世,傳統政客繼續搏老命「車天車地」,胡吹「假大空」式的藍圖,黎民百姓已經厭怠。阿德恩即使有政綱未兌現,選民也樂意投票給這位樂於紓解民困的溫情總理。

歐洲的執政者亦趨向年輕化,芬蘭總理馬林僅34歲,奧地利總理庫爾次只有33歲⋯⋯自古英雄出少年?還是「薑係老嘅辣」?重點不在年齡,取決於做人處世的心態。布朗博士在《Dare to lead》提到:學會道歉也是重要的技能,知錯能改,即代表領導者擁有同理心,能夠站在同一陣線「sorry with you」,而非隔岸觀火地同情「sorry for you」。

試想想,有一日你跌入井裡,你的領導行過見到,反應會是:「哇!你好慘啊!so sorry for you」;還是說「你唔會孤零零一個踎係度,我會跳入井𥚃,幫你爬出來」。知道答案後,你懂得如何選擇。

作者_陳仕娜簡介: 由財經記者到公關,遊走媒體、地產及金融行業,飽覽世事更迭,藉文字透徹人心,嘻笑怒罵中,也望讀者有所得著。 現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

