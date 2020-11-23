【公關大娜移@iM網欄】〝Sorry with you〞的同理心 決勝未來

福布斯文章指，女性領導人處理新冠疫情成績較為顯著，例如冰島、新西蘭、挪威、丹麥及台灣。拜登練贏特朗普，八十後新西蘭總理阿德恩成功連任，三件事的決勝點，不約而同聚焦於「同理心」(empathy)。能以他人的角度看世界，懂得對方的感受，同時能表達及回應你理解對方感受的程度，是為同理心，它不是人格特質，而是一種可以訓練的技巧。

歷練豐富的人通常具備較強的同理心。拜登自小到大，波折不斷，因而練就厚實的底藴。少時口吃，他就苦操愛爾蘭詩人葉慈的詩句來克服；家道中落，眼見賣二手車的父親淪為無業遊民，苦不堪言；捱到大學畢業，終躋身聯邦參議員之列，以為從此與霉運拜拜，殊不知命運的玩笑越開越大，30歲喪妻喪女，萬念俱灰下，獨力苦撐撫養2個稚子，熬足五年才再婚。到耳順之年，長子又患上腦癌撒手人寰。

拜登歷劫重重，絕不是含著金湯匙出世的侵侵能夠想像，整天「我我我」，尊自己最大，以狂莽傲慢姿態自居，無視美國近千二萬人感染COVID-19，逾25萬人死亡，僅冷冷回應一句「it is what it is」。神態酷似某官，眼尾瞄到副手昏倒於地，竟也能若無其事地繼續激昂演說。那副心腸興許是鐵造。油麻地火災翌日，高官到現場視察，一逕跟工作人員訓話，不見上樓慰問受難者家人，隔靴搔癢似是做秀。

去年新西蘭基督城清真寺發生50人遇恐襲死亡的慘劇，當時年僅38歲的總理阿德恩二話不說披上黑頭巾，奔赴現場，一把攬住受害人家屬，潸然淚下，令人動容。幾天後火速收緊槍械管制法例，恩威並施。年紀輕輕，危機處理的手法卻圓融、貼地，充滿同理心，第一任期內，除了人禍、還有White Island火山爆發和新冠疫情，三月果斷封關，全國確診人數迄今約2,010人，死亡率僅1.2%。阿德恩的人性化溫度很高，危機來了，急國民所急，回應民情，不會漠視不理或「九唔搭八」。或許因為年輕，初生之犢不畏虎，無包袱、無框框，做事從心出發，反而贏盡掌聲。

在「保命、保工作」的現今亂世，傳統政客繼續搏老命「車天車地」，胡吹「假大空」式的藍圖，黎民百姓已經厭怠。阿德恩即使有政綱未兌現，選民也樂意投票給這位樂於紓解民困的溫情總理。

歐洲的執政者亦趨向年輕化，芬蘭總理馬林僅34歲，奧地利總理庫爾次只有33歲⋯⋯自古英雄出少年？還是「薑係老嘅辣」？重點不在年齡，取決於做人處世的心態。布朗博士在《Dare to lead》提到：學會道歉也是重要的技能，知錯能改，即代表領導者擁有同理心，能夠站在同一陣線「sorry with you」，而非隔岸觀火地同情「sorry for you」。

試想想，有一日你跌入井裡，你的領導行過見到，反應會是：「哇！你好慘啊！so sorry for you」；還是說「你唔會孤零零一個踎係度，我會跳入井𥚃，幫你爬出來」。知道答案後，你懂得如何選擇。

作者_陳仕娜簡介： 由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。 現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

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