【大行點睇】瑞銀財管料明年亞洲企業復甦如2017年　看好亞太股市薦三板塊

瑞銀財富管理投資辦公室香港股票主管李智穎指，近日疫情趨緩後，股市出現價值股跑贏增長股的情況，她預期落後股明年會繼續跑贏。她看好亞太地區包括東南亞、日本及新加坡股市，又預期明年MSCI香港指數會有高單位數的增長。

李智穎解釋，在低基數效應及疫情受控下，預期明年亞洲企業（日本除外）的收入及利潤率增長分別上升10%及100個點子，情況類似2017年之時，當時亞太地區企業的收入及利潤率分別上升逾一成及100個點子。

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板塊方面，她看好周期性較強的半導體股，因5G發展將帶動供需，而且內地在「十四五」規劃推動科技本地化，令財政及稅務政策皆利好該半導體股，另外她亦看好廣告及支付相關的股份。對於近日內地監管當局起草《關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》，她認為市場的憂慮已反映在股偵當中，但由於未有具體政策，難以評估對龍頭科企的影響。

她又特別提及，亞洲各國股息率與當地政府債券的息差吸引，當中又以新加坡、台灣及香港股市為甚，看好派息能力較強的內銀及持有寫字樓的地產股，但她也指出，預期明年現金流增長高達五成以上，反映派息能力將會提高，建議投資者可留意各行業中，現金流強勁的股份，如數據中心、電訊服務股。

瑞銀財富管理亞太區投資總監及首席中國經濟學家胡一帆則料，明年環球股市將會有中雙位數增長，但認為經濟復甦的預期已反映在美國大型股中，看好明年美國小型股、英國股市、新興市場及亞洲股市。