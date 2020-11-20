金融服務業創職位計劃已批632份申請　將增設1338個新職位

金融服務業創職位計劃（FIRST)為香港特區政府60億港元防疫抗疫基金之下首個專為協助金融服務業創造就業機會而設的計劃，政府希望藉著這計劃，減低失業率，幫助金融服務人才找到工作。

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截至周四（19日），金發局指金融服務業創職位計劃（FIRST）已批出632份申請，以增設1,338個新職位，當局現正通知申請僱主相關結果，以及因應其新增職位的招聘情況，通知僱主採取下一步驟。

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金發局主席李律仁指，正審核計劃初期收到的申請，過程順利，及後會繼續審核後續收到的其餘申請，新職位總數已遠超1,500個名額，會在周五（20日）下午6時起暫停接受有關FIRST的新申請，直至另行通知。

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責任編輯：翁嘉陽