【股壇金手指】惠理謝清海：外資正加速流入中國　美股跌無礙中資股上升

▲ 謝清海預計，未來5至10年，中國仍將是世界上增長最快的經濟體之一。

惠理集團 （00806） 聯席主席、有股壇金手指之稱的謝清海表示，全球疫情大環境下，中國是唯一可以保持正增長的國家，預計未來5至10年，中國仍將是世界上增長最快的經濟體之一，目前中國的利率較美國高約2%，所以海外的資金正在迅速的流入中國，但如站在國外的角度分析中國的金融市場，會認為中國的金融市場投資不足。

他指，今年全球表現最好的市場就是中國內地，上海和深圳證券交易所，若計及在香港上市的中國公司及在紐交所和納斯達克掛牌的中概股，中資股的規模加起來就是全世界第二大的股市，相信若美股暴跌，中資股也會繼續保持良好的表現。

中資股可扮演「避風港」角色，詳見【下一頁】

美股明年市盈率或降至20倍

謝清海稱，現在美股2020年平均市盈率為25倍，非常高，明年可能會看到美國的小幅經濟反彈，市盈率可能會降到20倍左右，但這個倍數依然是很高的。

「如果看回報率，美股的數據可能會有點誤導，因為大部分美股什麼也沒做，股市的增長主要依靠前5至10名科技股票，包括Google母公司Alphabet（美：GOOG），微軟（美：MSFT），蘋果（美：AAPL）和亞馬遜（美：AMZN）。」

他指，這幾支科技股今年表現很好主要受科技浪潮推動，美股主要依靠它們支撐回報率，若這數家科技公司表現不濟，會影響整個市場。

科技股投資更謹慎 美國貧富懸殊擴大

科技股今年跑贏大市，謝清海指，大家現在會反問科技公司是否太強大、是否會尊重個人隱私、會否扼殺其他競爭者，相信未來會有相應的監管和政策調整，因此對投資科技股變得更加小心和謹慎，會思考這家公司是否是真的科技公司，還是更偏向於像金融機構或銀行機構。

幾時買科技股？有3指標【下一頁】

謝清海稱，拜登贏了2020年的美國總統大選，可是美國的根本問題並沒有消失，美國現在已經過於過度金融化，過度金融化的意思就是美國現在發生的很多事情都是基於金融市場而不是實體經濟，所以導致一小部分從事金融行業或者擁有資產的人不斷變得越來越富有，可是在美國的普通人，比如中產階級，至少20年來他們的生活水平沒有提高，因此美國的貧富差距一直在擴大。

「對於美國的前景，我已變得非常審慎。無論誰當選總統都不會有太大區別，雖然資本市場現在非常歡迎拜登，我認為這只是一個最多只能維持三個月的蜜月期，然後又會回到同樣的問題和挑戰。」

相關文章：【Tesla】大行對Tesla看法分化 大摩最牛看540美元、瑞信看淡予400美元 這是為何？

編輯：陳韻妍