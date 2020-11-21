【餓「新」嘗啖＠iM網】美酒美食美景 下午茶 論高低

下午茶 Afternoon Tea，很多人都喜歡稱之為High Tea。 由來？或者是想當然地以為這來自英國貴族的下午茶，一定很High。

忽然記起《三十而已》的一幕。話說住在豪宅複式頂樓的王太太請班闊太到家中下午茶，賞名畫、吃味道更勝名店的自家製蛋糕，幾近完美的聚會，可是卻有敗筆，令太太們見笑了，原因是王太太和客人們在餐桌上享用糕點，而非在客廳的茶几上。女主角一語道破：傳統上Afternoon Tea這種貴族玩意都在低桌(low table)上進行，他們會坐在梳化上舒舒服服嘆茶，所以又叫Low Tea。而坐在高枱上食點心的則多是勞動階層(working class)，他們黃昏放工喜歡坐在高枱上，食餐草根式的下午茶，互相閒聊，所以又叫High Tea。

High Tea原來是Low Tea，完全顛覆我們的想像？沒關係，進食下午茶的那份悠閒心情，其實都一樣，還是可以很High的。

說起下午茶，當然少不了那經典優雅的三層架這靈魂，如果再配上一個舒適的環境或維港海景這身軀，那就真是天仙配。常常覺得，享受下午茶，在享受糕點的美味之餘，其實更重的是給自己一份悠閒，享受生命中的片刻美好。最近去過Paper Moon，給自己一份悠閒愜意的午後時光。

通常下午茶多是甜點，對於喜歡鹹點的客人難免有些美中不足，今次由意籍新任總廚Sergio Landi設計的全新意式下午茶，總算照顧到大家的需要。

最驚喜的是海鮮頭盤，一邊是新鮮即開的愛爾蘭生蠔，肉質爽滑，伴以特調的紅酒醋，醒胃；另一邊是香氣撲鼻的巴馬臣芝士焗龍蝦，彈牙龍蝦肉配上濃郁芝士及清新香草，無比鮮美，再呷一口香檳，倍感享受。

再來是經典的三層架，盛載八款美食。四鹹四甜。鹹點選用矜貴食材入饌，份外吸引。計有嫩甜美味的龍蝦三文治伴特調醬汁、既邪惡又誘人的吉列鵝肝漢堡、美味的黑松露雜菜牛肝菌撻以及煙三文魚忌廉芝士卷伴魚子醬。

甜點也很出色，除了大受歡迎的招牌 Tiramisu，還有小巧的焦糖迷你青蘋果杏仁撻、酸甜得宜的白朱古力熱情果慕絲蛋糕，以及果香芳郁的紅桑子干邑黑朱古力蛋糕，全是甜不過膩的水準之作。

特別推介的是傳統意大利甜點— Bomboloni 意式甜甜圈，新鮮即製，中間裹以甜美吉士醬及鮮果醬，一口咬下醬料在口腔內迸發，為下午茶劃上甜美句號。

這下午茶餐當然要同人分享，$538/兩位，另加$50可升級享用兩杯 Perrier-Jouet Brut 香檳。 美酒美食美景，令人感受到生命的質感。

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作者_莎連娜（柯景惇）簡介： 熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

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