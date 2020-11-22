【你財策劃師】44歲家族生意掌舵人 千萬資產退休移民遇阻力（下）

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增個人保障減家人風險



Alvin認為，Victor為家人籌謀之際，忽略了個人的風險。由他提供的保險資料顯示，他的人壽保障不足。現時單是物業未償還按揭便有1,200萬元，但他只有630萬元人壽保障。作為家庭唯一經濟支柱，萬一他有事便會令一家大小同時面對風險，所以他的人壽保障應該要遠比債務大。現時除了物業以外，Victor其他資產總值只有440萬元，到時銀行要求還款亦無能為力。整體來說，他的按揭欠款較高，而其餘資產不足，所以重點應先做好人壽保障的風險管理，最少要增加600萬元定期壽險保障。



Alvin認為20年定期壽險比較適合他。他目前可把握在工作能力較佳情況下，多付一點保費，減少未來負擔。而危疾方面，他只有40萬元保障，相比他的收入，只是少於3個月的金額，與沒有安排的分別不大，一般情況下有100萬元保障會較適當。





另外是Victor太太的保障問題，她並非家庭收入來源，也不需要照顧她原生家庭的親人，相對上人壽保障的用途不大，但醫療保險及危疾就必需安排穩妥。她現時已40多歲，現時購買危疾保險的保費肯定不低，所以在選擇產品時，應考慮一些保費支付期較長的計劃，例如20年支付期，以減低每年的保費。另一選擇，是在投保初期，例如保單生效後5至10年內有較大保障額，即是同樣保費有更大初期保障的產品。



危疾保障非用回報衡量



有人認為40多歲才買危疾，所付的保費和可能得到的保障相比，槓桿不大不划算。Alvin認為，這種想法是從投資回報角度來考慮，並沒有明白傳統保障型保險產品的主要用途是管理風險。當保單生效一段時間後，需要獲得保障的壓力隨着年期而降低，到後期其他資金因有更長時間累積滾存，而得到較理想回報，保障的重要性便會減少。因此，購買危疾保障並不應該只用回報來考慮，反而應該以支出及保障額來決定。除了Victor夫婦二人以外，在家庭規劃上他們也應該要為孩子購買危疾保障。他們現時年紀小，可購買長年期供款計劃，所需支付的保費負擔少很多。



Alvin另提醒Victor應為所有家人購買住院保障，可以購買自願醫保，以他作為保單持有人，便能享受最大的稅務扣減。另外，孩子通常很容易有傷風感冒等的輕微疾病，不立即治療又令父母非常擔心，所以孩子的醫療保障計劃，亦要考慮應否增加門診的附加保障。



Alvin下期將會討論Victor的資產管理規劃。

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