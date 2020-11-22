【你財策劃師】44歲家族生意掌舵人 千萬資產退休移民遇阻力（上）

今期讀者Victor向Alvin查詢兩個理財目標，其一是打算工作多10年後退休，其二是希望孩子3年後到海外升學，甚至舉家移民，故向Alvin了解兩項計劃的可行性。Victor經營的是家族生意，易受整體經濟環境影響，特別是中美爭拗的影響。他感覺生意愈來愈難做，所以希望做多10年便退休，又認為到時孩子已成年，相信他們能夠獨立照顧自己。



不過，Alvin卻向他潑冷水，指其現時工作環境挑戰大，10年不是一個短時間，是否能夠順利渡過仍屬未知之數，所以他的人生及家庭計劃，需按現時工作入息規劃，更需要緊密監察及檢討計劃。





短期舉家移民並不可行



近期很多人提及移民，對於Victor而言，要能短期移民的難度較高，因為他是家族生意中唯一參與業務的人，其他成員則靠他經營生意的收益維持生活。如果他放棄工作，表示其他家族成員都會即時受影響，因此他考慮舉家移民的計劃實際上並不可行。比較可行的是太太和孩子先到澳洲，他則留在香港工作，繼續照顧原生家庭成員的生活



事實上，家族生意已成為Victor一個最大的生活壓力來源，一個人頂住「幾頭家」，包括自己家庭、上一代及同輩親戚的生活。



他的父母年事已高，幸好有一定積蓄，相信要他長時間照顧的機會不大。同輩親戚雖然對家族生意沒有貢獻，但亦沒有成為他的包袱，因各自有一定儲蓄，亦非花錢大花筒。他只要繼續工作製造收入，就不必太擔心他們的生活，但這亦表示他不能夠瀟灑地抽身移民袋鼠國。



雖說Victor不用為家人生活而愁，但他父母的財政狀況卻需要注意，並非沒有資金生活，而是資金充裕但年事已高，故Victor應為他們好好分配財富。另外，Alvin就退休安排問及Victor，有否為同輩親戚安排一些年金產品，建議Victor為大家好要提醒他們做好安排。Alvin明白Victor與同輩溝通實在有難度，而且這規劃牽涉的時間非常長，所以退休風險比任何理財目標都大，有關安排依靠Victor和他家人再作決定。

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