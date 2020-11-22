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【裏裏外外@iM網欄】椅子運動操，令你頭腦靈活，身心健康！

名人薈萃 08:32 2020/11/22

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近期有些朋友不約而同地說，經常忘記剛才做完的事，怕好快老人痴呆。健忘，不再是老人的專利，但如果不在年青時多保養， 後悔也來不及。

據資料顯示，現時全球每3 秒鐘就就新增一名認知障礙症患者。事實上，香港人口老化問題嚴重，每10名70歲以上人士便有一宗認知障礙病例，85 歲以上患病比率更高至三分一。有研究更指出：香港在2039 年將有超過33萬名認知障礙患者，無論對家庭及社會也帶來很大的壓力。

今次就教教大家一些針對腦部的保健運動，特別適合年長者練習。首先要預備一張櫈，因為大部分時間都可以坐在椅子上，以便長者運動。記住：運動時保持自然呼吸，不要太用力。

Tips 1 ：(圖1）
按摩腳趾公：大腦的反射區在腳趾公，可以經常用手指用力按壓5 分鐘，令頭腦保持靈活。

Tips 2: 
坐在櫈上，雙手盡量向上方伸展，感覺手臂靠近耳仔（圖2），維持5 秒，然後慢慢將身體拉向左邊（圖3），維持5 秒，再拉向右邊，維持5 秒，再重覆以上這組動作3次。

Tips 3:
雙手放在肩膊上（圖4），然後慢慢向外轉動（圖5），轉動10 次後，向內轉動10 次，完成後，將雙手放在櫈的扶手（圖6）或椅背（圖7），然後挺胸，盡量伸展手臂及肩膊部位，有助上半身放鬆。

Tips 4 :(圖8）
右手握住左邊椅子扶手，上半身包括腰丶胸及膊頭向左邊轉，左手放在椅背上，這動作是利用椅子扭轉腰部，維持5-10 秒後，轉另一邊。

Tips 5 
坐在櫈上，雙手放在右膝頭，然後將左腳向外伸展，左腳踭落地，左腳趾向上（圖9），整條左腿有拉扯的感覺，維持5-10 秒，然後轉右腳（圖10）。重覆這左右腳3 次。

Tips 6:
屈曲左膝（圖11），維持5 秒後，將左腳放在右膝頭上（圖12），停留5 秒後，將身體向前伏在左腳上（圖13），感覺腰丶背有伸展，維持5-10 秒後，轉右腳，並重覆以上動作。這組動作可做3 次。

Tips 7:
站在椅旁，將右腳向前（圖14）及向後伸展（圖15），做10 次後轉左腳。以上動作重覆做2 組。完成後，將腳趾放在地上，向內轉動腳踭10 次(圖16），再向外轉腳踭10 次。這組動作可做3 次。

Tips 8:
雙手拉拉耳邊（圖17），按按耳仔（圖18），然後放在頸背上（圖19），上下搓熱頸背，有助氣血暢通，保持頭腦清醒，也可頂防感冒。

以上幾組運動，簡單方便，可以選擇不同組合，也可連續做，而且特別適合長者或在辦公室長時間工作的人士，令你時常保持身體最佳狀態。此外，如果你可以記得由Tips 1 至 Tips 8 的所有動作，而且能夠有節奏地慢慢做，也證明你頭腦清醒靈活， 再也不怕未老先衰，老人痴呆了！

要令大腦真正放鬆，可以邊聽音樂、邊做運動。今次爲你推介Deva Premal 經典名曲Moola Mantra。頭1.5 分鐘有悦耳動聽的笛聲，你可以靜靜地坐下，不做任何動作，讓音樂節奏洗淨你的腦袋，進入無我的境界，好舒服呀！

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作者_盈望（葉麗麗）簡介：

從事瑜珈及健康教練工作十餘年，對自然療法： 瑜珈、足部反射、能量療等具獨特見解及認識。筆者自幼體弱多病，自學習瑜珈及相關自然療法後，學懂如何在日常生活中提高身體自癒能力，兼且能夠達到瘦身、美白、青春養生等效果，希望與大家分享點滴，從內靚到外。

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撰文 : 盈望（葉麗麗）

欄名 : 裏裏外外

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