【新冠疫苗】通過測試及許可即能投入使用 中國科興新冠疫苗運抵巴西

多國疫苗研發有新進展。由中國生物製藥公司科興研發的新冠疫苗，首批已運抵巴西，完成測試並取得當局許可後，即可投入使用。

巴西開展第三階段測試 擬年底始為民眾接種中國疫苗【下一頁】

中國科興研發的新冠疫苗，首批共十二萬劑經土耳其貨機順利運抵巴西聖保羅州機場。由於目前該疫苗仍正進行第三階段測試，故此未能即時使用。疫苗需要等待實驗結果證實安全，再得到巴西衛生監測局批准，方可為民眾接種。

【新冠疫苗】BioNTech周五申請緊急授權 料疫情於明年年中受控【下一頁】

根據早前巴西聖保羅州與科興簽署的協議，科興需於年底前向聖保羅州供應600萬劑新冠疫苗，當地研究所亦會採用科興的生物技術，自行生產4000萬劑疫苗所需的材料。

科興研發的疫苗，早前已在巴西全國七個州，邀請約一萬名志願者進行臨床測試，至十一月初其中一名志願者於接種疫苗後產生不良反應死亡，測試因而一度叫停，數天後獲批恢復試驗。

巴西疫情持續升溫，單日新增逾3.5萬宗確診，累計598萬人染疫，染疫人數僅次於美國及印度，個別醫院的急症室及深切治療部已經出現爆滿。

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