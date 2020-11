【2021經濟展望】拜登上台施政「有路捉」　明年數碼化成復甦關鍵

▲ 美國總統大選或正式落幕,拜登上台,或為未來環球經濟帶來正面影響。(法新社圖片)

美國大選剛落幕,如無意外,民主黨候選人拜登(Joe Biden)會當選成為新一屆美國總統,將會為明年環球經濟帶來什麼新氣象?

金融服務機構ING的《Global Macro Outlook 2021: The darkness before the dawn》報告中提到,近日新疫苗推出,將為經濟復甦帶來希望。ING首席國際經濟師James Knightley指出,雖然展望美國經濟明年第一季的增長或不理想,但往後的進口及出口經濟活動將會持續活躍,並為全球持續復甦帶來正面影響。

報告中亦提到,拜登上台後,或未能為中美近來緊張的關係即時解凍,但預料將會有利美國與歐洲重修舊好,因為拜登的施政較合乎規矩,不會像以往特朗普般,不按牌理出牌。報告預料,美國將會重返世界衛生組織(WHO)及世界貿易組織(WTO),美國與國際關係趨向穩定,與歐洲及加拿大之間的關稅亦有望取消,或有利企業重新投資。

▲ 預期明年環球經濟迎來復甦,數碼化程度除了影響企業轉型成功與否,更主宰國家經濟復甦及增長。(法新社圖片)

數碼經濟是靈丹妙藥?

今年環球受新冠肺炎影響,各行業開始加速數碼化轉型。《Global Macro Outlook 2021: The darkness before the dawn》報告中就提到,數碼化是2021年的復甦關鍵。報告中提到,以歐元區為例,預料中部國家的復甦將比北部國家為弱,當中復甦的關鍵就是該國家數碼化的程度。

根據歐盟統計局的《數碼經濟與社會指數》,北部國家如芬蘭、荷蘭及愛爾蘭,在數碼化方面就走在較前位置,而希臘、意大利及葡萄牙在數碼化方面就較為落後。當中優劣就在於,該國家及地區的數碼基建、網絡連接能力以及數碼科技的整合程度。

記者:李彥煒