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【2021經濟展望】拜登上台施政「有路捉」　明年數碼化成復甦關鍵

商業 16:05 2020/11/20

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美國總統大選或正式落幕，拜登上台，或為未來環球經濟帶來正面影響。（法新社圖片）

美國大選剛落幕，如無意外，民主黨候選人拜登（Joe Biden）會當選成為新一屆美國總統，將會為明年環球經濟帶來什麼新氣象？

金融服務機構ING的《Global Macro Outlook 2021: The darkness before the dawn》報告中提到，近日新疫苗推出，將為經濟復甦帶來希望。ING首席國際經濟師James Knightley指出，雖然展望美國經濟明年第一季的增長或不理想，但往後的進口及出口經濟活動將會持續活躍，並為全球持續復甦帶來正面影響。

>>>【2021經濟展望】經濟師：明年破產率上升　中小企可看P2P貸款

報告中亦提到，拜登上台後，或未能為中美近來緊張的關係即時解凍，但預料將會有利美國與歐洲重修舊好，因為拜登的施政較合乎規矩，不會像以往特朗普般，不按牌理出牌。報告預料，美國將會重返世界衛生組織（WHO）及世界貿易組織（WTO），美國與國際關係趨向穩定，與歐洲及加拿大之間的關稅亦有望取消，或有利企業重新投資。

預期明年環球經濟迎來復甦，數碼化程度除了影響企業轉型成功與否，更主宰國家經濟復甦及增長。（法新社圖片）

數碼經濟是靈丹妙藥？

今年環球受新冠肺炎影響，各行業開始加速數碼化轉型。《Global Macro Outlook 2021: The darkness before the dawn》報告中就提到，數碼化是2021年的復甦關鍵。報告中提到，以歐元區為例，預料中部國家的復甦將比北部國家為弱，當中復甦的關鍵就是該國家數碼化的程度。

根據歐盟統計局的《數碼經濟與社會指數》，北部國家如芬蘭、荷蘭及愛爾蘭，在數碼化方面就走在較前位置，而希臘、意大利及葡萄牙在數碼化方面就較為落後。當中優劣就在於，該國家及地區的數碼基建、網絡連接能力以及數碼科技的整合程度。

>>>【新冠肺炎】第四波疫情爆發＋保就業計劃完結　中小企大嘆「雙重打擊」

記者：李彥煒

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