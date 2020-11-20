【ET講股通】梁耀康︰炒疫情反彈股策略　同場加映答股環節（立即觀看）

恒指全日升94點，收報26451點。大市成交1,326億元。

認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，恒指是日窄幅上落，維持整固格局。國指走勢更明顯，快將出現「爆邊」走勢。美股亦如是。下周美國感恩節，市況或偏靜。觀望美企網上銷售表現。

個股方面，汽車股繼續爆上。今日主要談疫情受惠股。

港視突破前浪頂13.76元 機會大

本港疫情反彈，香港電視 （01137） 大升12.4%至12.36元，若疫情持續，突破前浪頂13.76元機會甚大，形成雙底格局，上望16元水平。短期支持則看前浪底11.16元，若失守該水平，恐出現顯著調整。中綫則看港視營運表現，如訂單數量、用戶活躍度及平均單價等。

日清食品 （01475） 升3%至6.9元。早前公布業績後，股價受壓，逐步在低位覓得支持。短綫支持看6.49元，失守恐下試6元，有興趣的投資者，可於6元左右吸納。相反，若股價突破向上，則看能否企穩前浪頂6.9元。

CEC國際 （00759） 大升11.6%至0.77元，突破橫行區頂部，下一級看8月密集區0.8至0.85元。惟此股「質地」及成交量，不及港視、日清；短炒疫情的話，方以港視和CEC國際秤先。

網易望追落後 阻力先看146元

剛放榜的網易 （09999） ，股價升5.7%至141.8元。若資金重新流入新經濟股，網易可望追落後，短綫先看能否突破146元阻力。

另外，內銀股動力減弱，宜先獲利，因內地或現債務違約潮，市場風向有所轉變。

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