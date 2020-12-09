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【迪士尼抽獎】香港迪士尼「FUN享奇妙夢想」大抽獎名單公布（附得獎連結）

Hot Talk 18:01 2020/12/09

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香港迪士尼樂園15周年推出全民大抽獎，另外港人亦專享688元2次入園優惠。

香港迪士尼舉辦「Fun享奇妙夢想」全民大抽獎，迪士尼將向港人送出1.5萬張門票及150份酒店住宿，迪士尼抽獎得獎名單今日公布。迪士尼抽獎的得獎者可獲香港迪士尼樂園一日標準電子門票一張或一間迪士尼探索家度假酒店標準客房住宿一晚！早前迪士尼公布獎品的使用日期為2020年12月14日至2021年3月14日，不過，由於迪士尼要配合最新的防疫措施，香港迪士尼樂園已自12月2日起暫停開放。迪士尼抽獎結果連結【可按此

迪士尼抽獎有關獎品使用方法及使用期限等最新資訊，迪士尼將會在樂園重開後的14個工作天內，陸續以電郵方式傳送到得獎者在登記抽獎時所遞交的電郵地址。

最新防疫措施，包括晚市禁堂食一覽【下一頁】

睡公主城堡「封城」11月21日重開，詳情看【下一頁】

迪士尼指，將會與政府及衛生部門保持緊密聯繫，視乎情況公布樂園重開日期，市民有意計劃到訪樂園前，請參閱活動網頁了解最新安排。

另外，香港迪士尼樂園正推出「雙重慶祝」門票優惠，成人及小童分別可以688元及512元入園兩次，並享有購物，餐飲和小食等額外優惠。

「雙重慶祝」優惠

連結

優惠門票入園時間有效期：
- 第一次入園：2020年11月17日至2021年2月28日
- 第二次入園：2021年1月1日至2021年2月28日

額外樂園優惠：
2張10元商品購物電子優惠券適用於樂園內任何商品店
－一張5折電子優惠券適用於以正價於樂園內任何商品店購買指定迪士尼頭箍一個
－2張20元電子優惠券適用於下午4時30分後在樂園內之精選或豪華餐廳購買套餐
－一張「買一送一」32安士爆谷電子優惠券適用於樂園內任何戶外小食亭。

門票收費︰
－標準門票（12至64歲）︰688元
－小童門票（3至11歲）︰512元

注意事項：
－優惠只限持有香港身份證的香港居民，或3至11歲客人需持有由香港出世紙及附有相片的學生手冊副本
－換領優惠門票時，合資格人士必須於2021年2月28日或之前親身往樂園正門迴轉欄，出示購票確認及購買套票之信用卡作核對及身份證明

 

編輯：袁諾曦

美股 華特迪士尼（Walt Disney，美：DIS） Disney
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