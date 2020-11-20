【迪士尼優惠】香港迪士尼15周年全民大抽獎明（21日）起報名　港人專享688元2次入園優惠（附詳情）

▲ 香港迪士尼樂園15周年推出全民大抽獎，另外港人亦專享688元2次入園優惠。

香港迪士尼樂園即將迎來15周年，香港迪士尼宣布舉辦「Fun享奇妙夢想」全民大抽獎，向港人送出1.5萬張門票及150份酒店住宿，報名日期為11月21日上午9時至30日止，得獎名單將會於2020年12月9日於活動網頁內公布。另外，香港迪士尼樂園正推出「雙重慶祝」門票優惠，成人及小童分別可以688元及512元入園兩次，並享有購物，餐飲和小食等額外優惠。

睡公主城堡「封城」11月21日重開，詳情看【下一頁】

「 Fun享奇妙夢想」全民大抽獎 詳情

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報名日期：

- 2020年11月21至30日（一連10日）

參加辦法：

- 合資格香港居民於活動網頁報名參加，便有機會獲得樂園一日標準電子門票1張或迪士尼探索家度假酒店標準客房住宿1晚

參加資格：

- 香港居民持有身分證

- 11歲以下參加者需持有香港出世紙及由本地學校發出的學生手冊，或附有相片的有效法律文件

獎品使用日期：

-2020年12月14日至2021年3月14日（獎品酒店房間的入住日期不適用於2020年12月19至31日，2021年1月1至2日及2月12至16日）

公布結果：

- 得獎名單將會於2020年12月9日於活動網頁內公布。

「雙重慶祝」優惠

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優惠門票入園時間有效期：

- 第一次入園：2020年11月17日至2021年2月28日

- 第二次入園：2021年1月1日至2021年2月28日

額外樂園優惠：

－2張10元商品購物電子優惠券適用於樂園內任何商品店

－一張5折電子優惠券適用於以正價於樂園內任何商品店購買指定迪士尼頭箍一個

－2張20元電子優惠券適用於下午4時30分後在樂園內之精選或豪華餐廳購買套餐

－一張「買一送一」32安士爆谷電子優惠券適用於樂園內任何戶外小食亭。

門票收費︰

－標準門票（12至64歲）︰688元

－小童門票（3至11歲）︰512元

注意事項：

－優惠只限持有香港身份證的香港居民，或3至11歲客人需持有由香港出世紙及附有相片的學生手冊副本

－換領優惠門票時，合資格人士必須於2021年2月28日或之前親身往樂園正門迴轉欄，出示購票確認及購買套票之信用卡作核對及身份證明

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編輯：袁諾曦