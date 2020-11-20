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【麥當勞】脆辣雞腿飽系列周一回歸　加推全新「地獄脆辣雞腿飽」配不倒翁勁辣醬

商業 15:59 2020/11/20

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麥當勞「脆辣雞腿飽系列」火熱回歸，今次更使用不倒翁（OTTOGI）勁辣醬推出全新「地獄脆辣雞腿飽」，讓一眾愛辣之一過足口癮。

【麥當勞優惠】McCafé夥麥提莎推Merry Sweet-mas系列　麥提莎凍特濃朱古力咖啡19元

「脆辣雞腿飽系列」將於11月23日（周一）登場，全新期間限定「地獄脆辣雞腿飽」挑戰味蕾底線，以鬆軟麵包夾著香炸至外脆內嫩的激辣雞腿肉，加上不倒翁勁辣醬，辣上加辣，帶來韓式激辣滋味。

另外亦有溫和一點的 菠蘿脆辣雞腿飽」，鬆軟麵包和金黄香脆的脆辣雞腿肉，加上蛋黃醬、清新醒胃的原片菠蘿及爽脆生菜絲，拼湊獨特香辣風味。各款超值套餐均可升級加配全新「大大杯菠蘿柚子梳打」和Shake Shake薯條配「韓式泡菜調味粉」。

麥當勞App亦會推出驚喜優惠！於11月23日（周一）至11月29日，憑麥當勞App內的尊屬優惠券，選購地獄脆辣雞腿飽超值套餐或菠蘿脆辣雞腿飽超值套餐，即可享減 $5優惠。由11月23日至11月29日，以戶戶送Deliveroo嗌任何脆辣雞腿飽系列，無論單點或套餐，更享獨家5折優惠。

【台灣水果】台銷港水果需求強勁　料全年銷售額達2500萬美元

【聖誕優惠】ELEMENTS圓方聖誕購物禮遇　豪派5萬元獎賞

責任編輯：葉泳珊

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