Facebook：AI軟件檢測並刪除　逾90%仇恨言論

Facebook於周四（19日）宣布，其AI（人工智能）軟件可偵測並已刪除94.7%的仇恨言論。

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據《CNBC》報道，Facebook技術總監Mike Schroepfer在博客上指出，在去年以AI刪除仇恨言論為80.5%，而在2017年則為24%。早前，Facebook、Twitter及TikTok等社交媒體，因未能處理如種族誹謗等的仇恨言論，而飽受抨擊。

Facebook在全球僱用數千名內容管理員，監管在平台上分享的帖子、照片以至影片。在新冠肺炎疫情期間，Facebook創辦人朱克伯格，收到超過200名員工來信，指公司要求到辦公室上班是讓員工冒上生命危險。

Mike Schroepfer表示，Facebook的AI系統正部署學習相關技術，以保障大眾免受仇恨言論的傷害。「隨著數十億人使用我們的平台，我們依靠人工智能擴展內容審核工作，並在可能的情況下自動化決策。」

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責任編輯：黎淑雯